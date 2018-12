Formalizan entrega del FCE, sin Taibo II

Ciudad de México— Al cumplirse el plazo para formalizar la entrega de la dirección general del Fondo de Cultura Económica (FCE), José Carreño Carlón -hasta el 30 de noviembre pasado titular del organismo-, suscribió este viernes el acta administrativa de entrega-recepción del cargo al gerente general de la entidad, Octavio Díaz Aldret."El acto fue validado por el Titular del Órgano Interno de Control del Fondo, José Daniel Vázquez", informó el FCE en un comunicado.La recepción recayó en Díaz Aldret al no existir aún las condiciones para nombrar director a Paco Ignacio Taibo II, quien el 3 de diciembre se presentó en las instalaciones del organismo para tomar "el control del aparato", según dijo, lo cual finalmente no sucedió debido a que no se acreditó legalmente para asumir el puesto, impedido por no haber nacido en México, como lo exige la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.Para asumir el cargo, que le fue ofrecido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, deberá de reformarse dicha ley, ya en vías de votación en la Cámara de Diputados tras su aprobación en el Senado.La modificación es impulsada por los morenistas, en oposición de otras bancadas que pidieron reconsiderar el nombramiento tras expresiones soeces de Taibo II: "Sea como sea, se las metimos doblada, camarada", había dicho públicamente el escritor, jactándose de que, de una u otra forma, él sería nombrado director del FCE.La entrega formal de Carreño, comunicó el organismo, se dio en cumplimiento al artículo 46 vigente de los lineamientos generales para la regulación de los procesos de entrega recepción y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, en términos del artículo 43 del Estatuto Orgánico del Fondo y conforme a las indicaciones recibidas de la Secretaría de la Función Pública."Las ausencias temporales del Director General serán suplidas por el servidor público que éste designe por escrito. A falta de designación, sus ausencias temporales serán suplidas en los términos previstos para la ausencia definitiva."La ausencia definitiva del Director General será suplida por el titular de la Gerencia General, a falta de éste por el titular de la Gerencia Editorial, por el titular de la Gerencia Comercial, o por el titular de la Coordinación de Administración, en ese orden", dicta dicho artículo del estatuto del FCE.Con estas previsiones, y en tanto se realiza la designación del nuevo Director General, se continúa con el funcionamiento normal de la entidad, se informó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.