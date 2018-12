Aumentan 5 mil mdp a gasto federalizado

Ciudad de México— Los estados y los municipios tendrán garantizados en 2019 alrededor de 5 mil millones de pesos adicionales a los cerca de 2 billones que estaban estimados en el Proyecto de Presupuesto entregado por la Secretaría de Hacienda.Así lo aseguró el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, luego que el Senado aprobó la Ley de Ingresos.En entrevista, el legislador indicó que estos recursos son resultado de las modificaciones aprobadas, las cuales incrementan en más de 23 mil millones de pesos las estimaciones de recaudación."En 2019, estados y municipios tendrán una cantidad cercana a los 2 billones de pesos, todavía con la aprobación de la Ley de Ingreso hubo un incremento y, por lo tanto, los estados y los municipios van a tener un monto mayor", sostuvo.Ramírez Cuéllar dijo que buscarán que los fondos discrecionales del Ramo 23 que fueron eliminados del Proyecto de Presupuesto no sean retomados.Sobre los reclamos de los gobernadores, que ayer expresaron su inconformidad por la desaparición de los recursos que les permitían etiquetar directamente obras de infraestructura, aseguró que derivados de los 5 mil millones de pesos adicionales, contarán con recursos de libre disposición que podrán canalizar a los rubros que consideren necesarios."La recaudación tuvo un crecimiento y, por lo tanto, los estados y los municipios van a tener un monto mayor del Ramo 28, que es el de libre disposición, donde van a tener la capacidad de poder realizar muchas de las obras que quieran", explicó.El morenista señaló que algunas de las prioridades en la asignación de los 23 mil millones de pesos adicionales de la Ley de Ingresos serán las universidades, programas de salud, campo y equidad de género."Están muchos temas, está el programa contra la diabetes, la obesidad, vacunación, está también todo lo que tiene que ver con deporte estudiantil, el ramo de cultura, educación, campo, agua, equidad de género. Estos son los temas que van a centrar la mayor atención, porque aquí radican las preocupaciones de todos los grupos parlamentarios", dijo.El legislador informó también que en los primeros días de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitirá lineamientos para evitar que la eliminación de la compensación garantizada en la Ley de Ingresos afecte a los empresarios.Reiteró que la cancelación de esta figura es una medida dirigida específicamente al combate a las empresas fantasmas y a la evasión fiscal."Va a sacar una serie de resolutivos el SAT con el objetivo de proteger a la gente del sector empresarial que pudiera salir afectada, para que no tenga absolutamente ningún problema", afirmó.Agregó que dichos lineamientos irán en el sentido de acelerar las devoluciones."El tema central es el tiempo menor que pueda existir para las devoluciones, sobre todo de IVA, el tiempo que, se considera, ha sido demasiado largo, acarrea problemas de flujo de efectivo para las empresas".Ramírez Cuéllar indicó que en los primeros días de enero también se emitirá el decreto de fronteras, con el cual se cumple con la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de establecer una zona franca en esa zona del País."En los primeros días va a salir el decreto de fronteras, es un decreto muy cuidadoso, de tal manera que no exista la posibilidad de generar sistemas de evasión fiscal en esas zonas", insistió.

