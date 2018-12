'No podemos darles la espalda'

Ciudad Juárez- Héctor Gandini, titular de enlace de comunicación social de Secretaría de Gobernación, indicó que México tiene que asumir el compromiso de acoger a todos los migrantes de América Latina aunque se tenga que hacer más con menos recursos.“No podemos darle la espalda a nuestros hermanos de América Latina, o sea que tenemos que asumir ese compromiso de decir: aquí se pueden quedar, aquí pueden tener oportunidades de empleo y de desarrollo, pues bienvenidos”. Claro, primero son los de casa, pero no puedes darle la espalda a los demás”, señaló el funcionario.Lo anterior fue manifestado por Gandini en entrevista con El Diario, a pesar de que previamente a través de un comunicado proporcionado por él, se precisó por parte de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que el actual Gobierno no consideraba en sus planes que este país asumiera la condición de tercer país seguro para la atención de los migrantes centroamericanos, o de otros países, que se encuentren o encontrarán en territorio de México.“No tanto es un cambio de opinión. Es decir, nuestra política interior, nuestra propia política migratoria nos hace ser solidarios con los migrantes. Esta parte se mediatizó mucho pero año con año vienen oleadas de migrantes que quieren ir a Estados Unidos”, dijo Gandini.Asimismo, precisó que la aceptación del plan “Quédate en México” que implica que este país acoja a los solicitantes de asilo –no mexicanos– no se trata de una contradicción de lo que se había dicho, sino más bien de un aspecto humanitario que México debe tener con los migrantes.“La migración no es un problema, la migración es un fenómeno, y los fenómenos a final de cuentas se administran. El proceso migratorio es una cosa que va a suceder yo creo que siempre”, comentó el funcionario.A su vez funcionario indicó que “hay que hacer más con menos” debido a la compactación del presupuesto de egresos en el área migratoria, por lo que México busca ofrecer oportunidades a los migrantes ante un contexto de recorte presupuestal. “Sí hay recortes, se compactó el presupuesto de egresos y hay que optimizar los recursos o sea hay que hacer más con menos”, puntualizó.

