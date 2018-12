Sin trabas dictamen para crear la Guardia Nacional

Ciudad de México— Con el reclamo de la oposición y la ausencia del PRI y PVEM, la mayoría integrada Morena, PT y PES avalaron en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el dictamen para crear la Guardia Nacional, publicó El Universal.El aval se dio ayer por la tarde entre gritos, protestas y cambios de sede para que los legisladores pudieran sesionar debido a la molestia de colectivos que pidieron escuchar a más expertos y expedir un nuevo dictamen que garantizara el respeto a los derechos humanos.Al dictamen que se aprobó en lo general y en lo particular, se le agregó un artículo transitorio que dice que la Guardia Nacional será una dependencia adscrita de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo en sus primeros cinco años, después, la elaboración de planes, políticas y estrategias en materia de seguridad quedarán a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, actualmente a cargo de Alfonso Durazo Montaño.También se avaló un agregado al artículo 73 de la Constitución para crear un contrapeso institucional y otorgarle la facultad al Congreso de la Unión para disolver la Guardia Nacional con la mayoría de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada cámara.Además, en el artículo séptimo transitorio se agrega un castigo para los gobiernos locales —estados— que no profesionalicen a sus cuerpos policiacos a dos años de que la Guardia Nacional esté en funciones.“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en el informe que remita el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, descontará del rubro de participaciones federales en el ramo de seguridad pública al gobierno de la entidad federativa o del municipio respectivo, el monto que corresponda por la prestación del servicio que realiza la Federación a través del cuerpo de seguridad respectivo”, propone el dictamen.El promovente de la reserva, Pablo Gómez Álvarez (Morena) anotó que “la creación de la Guardia Nacional no va a servir de pretexto para que los estados incumplan sus obligaciones de fortalecimiento de la policía, y los municipios igual”.En los artículos transitorios también se avaló que a los tres años de entrada en vigor la Guardia Nacional, el Poder Ejecutivo federal realice, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, un programa de reestructuración de las policías de manera orgánica y funcional de las mismas.“Así como de fortalecimiento de las capacidades de las instituciones civiles de seguridad pública, bajo un esquema calendarizado para que reasuman el ejercicio de su función, de manera gradual y continua”, añade el dictamen legislativo.Al artículo primero transitorio se añadió que el Congreso deba expedir, dentro de los 60 días luego de la entrada en vigor de las reformas, la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, para establecer su estructura y métodos de evaluación, así como la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza y una Ley General de Registro de Detenciones. Además, en el dictamen no se establece alguna temporalidad para que este nuevo cuerpo policiaco esté en las calles, incluso, integrantes de Morena aceptaron que ya sería de manera permanente.Luego del análisis en lo general de este dictamen, donde votaron en contra los representantes del PAN y Movimiento Ciudadano (MC), abandonaron la sesión y adelantaron que sus reservas las presentarán ante el pleno cuando se discuta el dictamen.El PRD votó en contra, pero en la sesión del grupo de trabajo los diputados del PRI y PVEM no asistieron a esta votación, pese a que por la mañana sí participaron en el debate.En entrevista luego de dar por terminada la reunión, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo, afirmó que “el dictamen no subirá a discusión del pleno en la sesión de este viernes, ya que correspondería a la primera declaratoria de publicidad”.De acuerdo con información que proporcionó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Durazo Montaño, en su reunión del martes con los legisladores federales, la Guardia Nacional iniciaría con 68 mil elementos, 35 mil soldados, 8 mil marinos y 25 mil elementos no administrativos que forman parte de la Policía Federal.Luego de un receso para compilar las reservas presentadas al dictamen, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja tuvieron que buscar un sitio dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro para poder reanudar la reunión, pues los integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra tomaron el lugar donde por la mañana se desarrolló la sesión.

