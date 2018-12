Ciudad de México— La reforma constitucional para integrar la Guardia Nacional con militares prevé sanciones a estados y municipios que no fortalezcan a sus respectivas Policías locales luego de un proceso de evaluación con un organismo que no existe.En el séptimo artículo transitorio del dictamen aprobado el jueves en la Comisión de Puntos Constitucionales se prevé un proceso de evaluación y si no se han fortalecido a las corporaciones, se cancelarán las participaciones en el rubro de seguridad.Con ese dinero se cubrirá el costo de operación de la Guardia Nacional u otra corporación federal en funciones.Con un error, el dictamen prevé que dentro de los dos años siguientes partir de la operación de la Guardia Nacional, el "Consejo de Seguridad Interior", el cual no existe, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realizarán un diagnóstico para determinar el estado de fuerza y las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad pública federal, así como de las entidades federativas y de los municipios.Ello, donde alguna institución federal se encuentre realizando labores de seguridad pública."En dicho diagnóstico se determinará si la autoridad policial, sea local o municipal, cuenta ya con la fortaleza institucional para encargarse de la seguridad pública en el ámbito territorial respectivo", indica el dictamen.Refiere que, de ser positivo, la corporación correspondiente asumirá la función de seguridad pública."En caso contrario, el Secretario Ejecutivo gestionará la aplicación del mecanismo de intervención de la Policía Municipal o Estatal que corresponda en los términos de Ley General respectiva, con el objeto de que se generen las capacidades institucionales en dichas corporaciones que les permitan cumplir con eficacia su función", se establece.Se prevé un segundo diagnóstico seis meses después y, si persiste la falta de fortaleza institucional que no permite que las Policías locales asuman la función de seguridad pública, se empezarán a descontar recursos.La Secretaría de Hacienda con base en el informe que remita el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, descontará del rubro de participaciones federales, en el ramo de seguridad pública, al Gobierno de la entidad federativa o del municipio respectivo donde estén las fuerzas federales.El monto servirá para cubrir la prestación del servicio en la materia que realiza la Federación a través del cuerpo de seguridad respectivo, indica el texto.

