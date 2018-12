Piden a diputados soberanía para modificar Presupuesto de Egresos

Ciudad de México- Gobernadores demandaron a diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica ejercer plenamente su facultad de modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.Durante una reunión en San Lázaro, los mandatarios estatales indicaron que la obligación de la Cámara de Diputados es ejercer su soberanía, ante el "rumor" de que la línea dictada por la Presidencia de la República es que no se le mueva ni un punto o una coma a éste."Es un buen momento para que, en el uso de sus facultades, podamos aspirar a buscar un equilibrio en este presupuesto", señaló el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, recordó que incluso en los tiempos del partido hegemónico, hubo margen para que la Cámara de Diputados modificara el presupuesto.El chihuahuense indicó que la división de poderes es indispensable para dotar de dignidad a cada uno de ellos."El ejercicio de su soberanía es necesaria para dotarse de dignidad en la división de poderes. Y esa es la dignidad que hoy nos tiene aquí", indicó.El Gobernador advirtió que si bien la fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal establece un 80 por ciento para la Federación y un 20 por ciento para estados y Municipios, el Proyecto de Presupuesto 2019 plantea una fórmula equivalente a 90-10.En su turno, Omar Fayad, Gobernador de Hidalgo, pidió a los diputados no castigar a todas las entidades por el mal uso de los recursos que hicieron unos cuantos.El hidalguense pidió que se castigue a los responsables de este tipo de prácticas, pero que no reduzcan los recursos a todos como medida para sancionarlo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.