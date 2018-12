Avalan Guardia Nacional entre protestas

Ciudad de México— En medio de protestas de activistas y el rechazo de legisladores de Oposición, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Guardia Nacional.El documento fue aprobado con 18 votos a favor y 6 en contra.Los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) se retiraron.El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se presentó a la sesión en el Salón Verde, pese a que las reservas fueron negociadas con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).Debido a las protestas de activistas del colectivo #SeguridadSinGuerra, que exigían un nuevo dictamen, la Comisión cambió de sede para sesionar.Los activistas habían tomado el lobby del Edificio E de San Lázaro, donde los diputados realizaban sus trabajos.Los representantes de las organizaciones se habían sentado en los lugares de los legisladores y desplegaron cartulinas de protesta, por lo que la presidenta de la Comisión, la morenista Miroslava Carrillo, pidió el cambio de sede.La legisladora de Movimiento Ciudadano Martha Tagle denunció que se quería controlar el acceso, violando las condiciones de Parlamento abierto."En Morena le tienen miedo a cinco personas, es increíble", dijo Tagle.Al retomar la sesión, sólo estaban presentes los legisladores de Morena.Los miembros del colectivo demandan un nuevo proyecto legislativo sobre la Guardia Nacional.Alfredo Lecona, del colectivo #SeguridadSinGuerra, pidió la palabra y se la dieron después de la votación.Lecona dijo a los de Morena que demostraran que son diferentes, permitiendo que se hiciera un nuevo dictamen.También reclamó nuevamente que Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad, mintió a los colectivos, porque les aseguró que no habría Guardia Nacional.Pidió que se consultara nuevamente a los expertos y que se escuche otra vez a las víctimas, porque en los Foros de Pacificación no había la propuesta de la Guardia Nacional.Lecona reclamó al coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, la incongruencia en sus posturas.Le recordó que hace un año citaba a la CNDH, a la CIDH y otros organismos cuando criticaba la Ley de Seguridad Interior.Esta mañana, la Comisión arrancó el debate sobre la Guardia Nacional entre críticas de la Oposición y la protesta de Lecona.

