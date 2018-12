Proponen mando militar de 5 años en Guardia

Ciudad de México— El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, informó que su fracción propondrá que el mando de la Guardia Nacional sea militar los primeros cinco años y después pase a la Secretaría de Seguridad.Dijo que de esa manera estarán haciendo caso a las recomendaciones de los expertos, quienes pidieron que este cuerpo de seguridad quede bajo un mando civil."Vamos a tener una institución híbrida, que va a tener disciplina y organización militar, pero una actuación 100 por ciento en el ámbito de lo civil y bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública", explicó.Indicó que las propuestas se presentarán en la discusión del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, que se lleva a cabo esta tarde en San Lázaro."Y de manera transitoria, va a quedar la Guardia adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional por los primeros cinco años", dijo en entrevista, tras una reunión de la fracción con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo."De tal manera que de carácter permanente, o sea, en su carácter permanente dentro de la Constitución, en el texto constitucional, la Guardia Nacional quedará bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública, pero de manera transitoria, en los próximos cinco años, quedará adscrita a la Defensa Nacional".También confirmó que la Guardia Nacional será permanente, pese a que los especialistas nacionales e internacionales pidieron que fuera temporal.Explicó que el contrapeso que se propondrá en el dictamen es que el Senado pueda disolverla cuando lo considere necesario."La Guardia Nacional es de carácter permanente, pero se pone un contrapeso político en el Senado de la República, donde podrá disolverla y también para el Congreso que reciba informes de evaluación, y se mantiene esta evaluación al tercer año que viene en la iniciativa original", dijo.Tener la Guardia Nacional, aseveró, permitirá justamente que el Ejército se dedique exclusivamente a las tareas que la marca la Constitución."Con la Guardia Nacional inicia la desmilitarización del país y entramos ya en un proceso de construcción de paz", sostuvo."Vamos a ponerlo muy claro: se dice que hay una militarización del país, es al contrario".Agregó que se incorporará un artículo transitorio para premiar la formación de las Policías estatales y municipales para que siga la función de la seguridad pública.Rechaza Durazo militarizaciónEl Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que la Guardia Nacional no significa la militarización del País, sino la "policialización del Ejército".Tras reunirse con diputados de Morena, reiteró que este cuerpo es un instrumento imprescindible para el Gobierno de la República para garantizar seguridad a los mexicanos.Dijo que se buscará capacitar el mayor número de elementos posibles del Ejército para realizar una tarea de seguridad pública, a través de la Guardia Civil."No hay militarización, creo que lo que vamos a hacer es una, si vale la expresión atípica, la policialización del Ejército", señaló.Dio su apoyo a la propuesta de reforma al artículo 89 de la Constitución donde el Ejecutivo federal podrá disponer de las Policías privadas y de los equipos de seguridad.Mencionó que se trata de 500 mil efectivos, de los cuales cerca de 300 mil están registrados."Hay que hacer un esfuerzo, no digo que 200 mil anden en malos pasos, porque no tenemos registros, no sabemos qué hacen y es elemental que tengamos un registro y un control sobre ellos y esta modificación constitucional facultará a la Secretaría de Seguridad para meter orden en cuerpos de seguridad y tengan certeza que lo vamos a hacer", expuso.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.