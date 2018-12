'Acuerdo por bonos limpia camino'

Ciudad de México— El presidente López Obrador sostuvo que luego que se logró un buen acuerdo con Hacienda para la compra de bonos del NAIM, se 'limpió' el camino para iniciar construcción de la base de Santa Lucía."Ayer hubo para lo financiero en la parte económica una buena noticia que dio a conocer la Secretaría de Hacienda, se logró un acuerdo con lo de la compra de los bonos del aeropuerto, lo cual limpia el camino para resolver en definitiva este asunto y poder con libertad iniciar la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía", dijo en su conferencia mañanera.El Gobierno federal logró ayer la recompra de mil 600 millones de dólares de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).Se trata de la cuarta parte de los 6 mil millones en bonos que respaldan el financiamiento del NAIM.AMLO destacó que la buena confianza hacia su Gobierno es lo que permitió la negociación con los bonistas.Con ello, aseguró, se evitaron litigios y se resolverá el problema de la saturación en el aeropuerto capitalino."Se tenia de plazo hasta ayer para llegar a un acuerdo que no es personalizado, tiene que ver con mercado, con una serie de factores, influye mucho la confianza, afortunadamente se logró que el plan de Hacienda funcionara, se obtuvieron buenos resultados, esto nos preocupaba un poco, porque de lo contrario iba a significar pleitos, litigios, y retrasar nuestra acción para resolver en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México", dijo."Ya se resuelve porque, aunque se trata de una parte de los bonos, ya va implícito, se contempla el modificar las reglas, este es el acuerdo principal, el que pueda el Gobierno actuar con independencia, no iba a ser posible hacerlo si no se conseguía este acuerdo con este porcentaje de las acciones".Agregó que con recompra de bonos se alejó y "se ahuyentó" a los especuladores.El Ejército será en encargado de construir las dos pistas requeridas en Santa Lucía, apuntó.

