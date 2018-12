Ciudad de México— Presidentes Municipales de varias entidades del País protestan frente a Palacio Nacional por la reducción al Ramo 23, cuyos recursos se usaban para financiar infraestructura local.Los ediles provenientes de los estados de México, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas y Puebla afirmaron que con el recorte de más de 43 mil millones del apartado denominado de Provisiones Salariales y Económicas existe incertidumbre sobre el financiamiento de obras municipales.Juan Hugo de la Rosa García, Alcalde de Nezahualcóyotl y coordinador nacional de Autoridades Locales del PRD, dijo que solicitan una audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que les explique cómo operarán los municipios."Lo que encontramos en el proyecto es de que desaparece el Ramo 23 pero no sabemos bajo qué mecanismo se apoyaría o se realizarían los proyectos de infraestructura municipal, es decir; necesitamos que nos digan cuál va a ser el mecanismo", aseveró.La reducción a esta partida, afirmó, vulneraría a las Alcaldías."Tampoco podríamos pensar en que se quedará sin realizarse obra de infraestructura municipal porque vendría afectar todavía mucho más la calidad de vida de los que viven, en los que vivimos todos, vivimos a final de cuentas en un Municipio o en una Alcaldía", apuntó.En tanto, Jorge Gutiérrez Sánchez del Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, consideró que es injusto que como delegados federales se les imponga a quienes fueron rivales políticos."A él como Presidente, a nosotros nos eligió también el pueblo. En mi Municipio la que compitió conmigo de Morena, una señora es la que se está galardonado de que ella va a ser la delegada, la que va a manejar los recursos y el pueblo me eligió a mí", manifestó."Yo lo veo así, como que nos tiene desconfianza a nosotros los Alcaldes, el pueblo nos eligió así como lo eligió a él".Nelson Villegas Figueroa, Presidente Municipal de Tingambato, Michoacán, consideró que ya el presupuesto municipal era insuficiente."Te lo digo, vengo de un municipio pequeño con 23 mil habitantes y el recurso es de 9 millones ¿qué voy a hacer yo con 9 millones, cuando las necesidades son abismales?", cuestionó."Tenemos necesidades en alcantarillado, en agua potable, en drenajes, techumbres, aulas para las escuelas, salud. Simplemente no nos alcanza. Si siguen en esta postura, la verdad pues están acabando con los municipios".A su llegada encendieron pirotecnia y ahora bloquean la mitad del circuito de Plaza de la Constitución, junto a Palacio Nacional.Personal de Presidencia ofreció una reunión con el subsecretario de Gobierno, Zoé Robledo.

