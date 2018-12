Ciudad de México— Aunque la Cancillería afirmó que México recibirá a los migrantes devueltos por Estados Unidos mientras esperan respuesta a sus solicitudes de refugio, el Instituto Nacional de Migración (INM) advirtió que el país no puede hacerlo en el corto plazo.En conferencia de prensa, el comisionado del INM, Tonatiuh Guillén, advirtió dos obstáculos para atender a esos migrantes en este momento: la falta de capacidad y estructura operativa de la institución, y la inexistencia de una figura jurídica para hacerlo."Operativamente el Instituto no podría atender esto en el corto plazo, habrá que hacer otro tipo de revisiones, y la Ley de Migración tampoco favorece este tipo de iniciativas, también habrá que hacer un procedimiento adicional a la misma ley. No los podemos recibir", recalcó Guillén."Es más importante el tema de la ley, hay que ver qué se hace con la Ley de Migración. El foco central es las normas, lo que regule el Instituto, que en este caso aludo a la Ley de Migración, eso me parece más sustancial; traducirlo a la ley, no tenemos ahorita contemplados este tipo de ingresos".Ante la intención de Estados Unidos de devolver a extranjeros para que aguarden en México el desarrollo de su proceso migratorio, el Gobierno de México anunció hoy una serie de acciones para recibirlos.Afirmó que en beneficio de las personas migrantes, en particular a los menores de edad, autorizará por razones humanitarias y de manera temporal el ingreso de ciertas personas extranjeras procedentes de Estados Unidos."¿Qué va suceder con aquellos que empiecen a llegar a nuestro País, dónde se van a colocar, se les va dejar a sus suerte?", se le preguntó al comisionado."Este es un escenario completamente nuevo y lo que puedo adelantar como problemática es por ejemplo, justo, el asunto de recepción, el gran asunto en la recepción es la parte normativa, les reitero que esa es la parte central, que nos impediría en el corto plazo hacerla", explicó."Entonces hay que construir ese aparato complementario, por eso subrayo que hay una cuestión operativa grande, compleja, pero reitero, es sobre todo una cuestión normativa".El titular del INM aseveró que en el corto plazo no tienen previsto que algún migrante sea devuelto a México por Estados Unidos, para que espere en nuestro territorio el desarrollo de su proceso migratorio."(Los recibiremos) hasta que tengamos capacidad operativa y hasta que normen la ley. No tenemos regresos, en este momento no tenemos regresos de esas nacionalidades. No puede empezar a operar, no podemos recibir, no estamos en condiciones de recibir", insistió."No tenemos el marco normativo, dos, no tenemos las condiciones operativas todavía, cuándo vamos a poder hacerlo, cuando se resuelva la cuestión normativa y la cuestión operativa, no están resueltas".Guillén también anunció una campaña para combatir la discriminación y la xenofobia hacia los migrantes.