Pide Durazo a Fuerzas Armadas 'no ser tan letales'

Ciudad de México— El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sugirió a los Secretarios de Marina y Defensa Nacional que los soldados no sean tan letales en sus funciones de seguridad pública cuando asuman funciones a través de la Guardia Nacional.Así lo relató el propio titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, en una visita que realizó el 7 de diciembre a la 13/a Zona Militar en Tepic, Nayarit.En el encuentro, el Secretario llamo al personal castrense a enfrentar con responsabilidad el reto de formar la Guardia Nacional y demostrar que pueden confiar en ellos, de acuerdo a la versión a la que Reforma tuvo acceso."Dentro de las operaciones, como todo el tiempo lo hemos hecho, el respeto a los derechos humanos, el uso de la fuerza, esos tienen que estar siempre presentes", les dijo."Nos decía en algún momento el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana al Almirante Secretario y a mí '¿No pueden ordenarle a sus tropas que no sean tan letales?' No, pues cuando hay un enfrentamiento, cuando hay una agresión de los delincuentes hacia nuestro personal, pues cómo no ser letales."Si me están agrediendo, si me están tratando de quitarme la vida, lo único que estoy haciendo es tratar de proteger mi vida y responder lo que está haciendo. Yo estoy respondiendo a una agresión. Y le dijimos: los muertos generados por agresiones a nuestro personal son minoría, en comparación con todos los muertos que hay en todo el País. Lo de nosotros es pequeñito, aunque a lo de nosotros es a lo que le dan más publicidad tratando de dejarnos en mal".En su participación, el General resaltó que el presidente Andrés Manuel López Obrador está conociendo mejor al Ejército y le está teniendo confianza.Afirmó que la Secretaría de la Defensa es la que mejor respuesta tuvo con el Mandatario en el tema de seguridad."Hemos sido la institución que más rápido da respuesta a lo que él quiere con una mayor facilidad. Las otras dependencias todavía andan buscando qué hacer. Nosotros ya tenemos un plan".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.