Diputados faltan a pleno por ir a jugar futbol: acusan

Ciudad de México— En el pleno de la Cámara de Diputados se votaba la Ley de Ingresos de la Federación para el primer año como presidente de Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, al mismo tiempo, el presidente de la Comisión del Deporte, Ernesto Vargas Contreras (PES), mejor conocido como Ernesto D´Alessio, junto con el diputado Francisco Saldívar Camacho (PES), prefirieron jugar un partido de futbol en beneficio de una familia, informó El Universal.Los diputados desahogaban una reserva que presentó el propio Encuentro Social, a través de la diputada Adriana Lozano, para que no se dañara a las personas que trabajan en el campo, en la maquila y los restaurantes con impuestos; sin embargo, al no haber tantos diputados en el pleno, la votación no fue muy clara.Por esto, la presidenta en turno, Dulce María Sauri, abrió el tablero de votación para decidir si se aceptaba la incorporación o se rechazaba. Fue así como llegaron uno a uno cada diputado y en uno de los accesos al fondo del salón de plenos entraron tres personas vestidas con el uniforme de la Selección Mexicana.Short rojo, calcetas blancas y una playera blanca del representativo mexicano. A todos los legisladores les llamó la atención su arribo.La propuesta fue desechada con 273 votos en contra, 176 a favor y una abstención. En ese instante, el vicecoordinador del PT, Benjamín Robles, aseguró que era la segunda vez que se tenía que abrir el tablero y perder tiempo en la votación, a pesar de que había más de 100 votos de diferencia.La presidenta en turno, Dulce María Sauri, no sabía que se estaba jugando un partido de futbol con causa en la cancha de la Cámara de Diputados y justificó que había muchas reuniones de comisiones al mismo tiempo y por eso había ausencia de diputados. Y rogó a los legisladores que permanecieran en el pleno en la medida de lo posible.La diputada de MC, Martha Tagle, evidenció que los legisladores estaban jugando futbol y entraron al pleno con uniforme deportivo.“Solamente respaldar su moción, porque efectivamente nos corresponde estar en el pleno, hay legisladores que incluso llegaron con uniforme deportivo, porque están jugando futbol; nuestra responsabilidad es estar en el pleno, porque es un día de sesión y aquí debemos estar para lo que se requiera”, dijo Tagle en el pleno.En un comunicado, el diputado Ernesto Vargas rechazó que haya sido una cascarita, sino que el encuentro sirvió para cambiarle la vida a la familia de Gonzalvo Zavaleta y dijo que pena sería reventar las sesiones por caprichos y no por ayudar a los ciudadanos.Ernesto Vargas explicó que se llevó a cabo el Encuentro con Causa, en el que participaron diputados de Encuentro Social y personal de la alcaldía Cuauhtémoc, encabezados por el titular de la demarcación, Néstor Núñez.Dio a conocer que “más que una cascarita” se trató de cambiarle la vida a una familia que fue beneficiada.Aclaró que este era un compromiso que se había programado hace dos semanas, ya que en este día no habría sesión en el pleno, además de que este hecho no le hizo faltar a sus actividades legislativas como algunos mencionaron.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.