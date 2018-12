Ciudad de México— La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados arrancó el debate de la Guardia Nacional entre críticas de la Oposición y la protesta del activista Alfredo Lecona.Raúl Gracia, del PAN, pidió más tiempo para discutir el dictamen.Sergio Carlos Gutiérrez, de Morena, reviró que el tema ya está listo para debatirse en ese grupo de trabajo.El perredista Javier Salinas solicitó un receso para determinar si debe haber más consultas y hacer una mesa técnica."Si vienen con consigna de aprobar (el dictamen) a pesar de todo, es un mal precedente para esta Legislatura", advirtió.El panista Elías Lixa reclamó que no se han cumplido acuerdos para ampliar la consulta.En tanto, Martha Tagle advirtió que la cerrazón de Morena puede aumentar la confrontación en la Cámara.Reclamó que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, les dé línea para votar a favor.Expuso que hubo 16 especialistas consultados y todos se expresaron en contra de la reforma y no fueron escuchados.También pidió una respuesta a la petición de que se invite a los Secretarios de Marina y Defensa Nacional.El coordinador de PVEM, Arturo Escobar, afirmó que sí hay urgencia porque la seguridad pública del País está desahuciada."No nos dejemos convencer por discursos románticos", señaló.Solicitó que ya se discuta para que el Senado pueda convocar a un periodo extraordinario en enero.El activista Alfredo Lecona, de Seguridad sin Guerra, interrumpió la sesión.Ante los diputados, acusó que las organizaciones no fueron escuchadas.Debido a la protesta, la comisión dictó un receso que se reanudó después de cinco minutos.

