Ciudad de México— En el Bosque Esmeralda, ubicado en el Ejido Emiliano Zapata de Amecameca, Estado de México se realiza la regeneración de árboles de navidad de forma innovadora y con un porcentaje de supervivencia del 70 por ciento. Todos ellos cortados esta temporada.Bajo una técnica que han desarrollado en conjunto con biólogos e ingenieros forestales de la división de Ciencias Forestales de Chapingo y el Instituto de Ecología de la UNAM, aseguran que el tradicional arbolito de navidad llevado a casa no muere y se regenera en un tiempo menor, que los recién sembrados."En realidad este árbol va a tardar mucho menos, porque se entiende que el tocón en su interior ya contiene las raíces que ya están haciendo el aprovechamiento del agua y de los nutrientes que requiere la parte aérea para poderse desarrollar, por eso es que reducimos el tiempo solo en tres años y nos llevamos un árbol idéntico al que cosechamos hace dos o tres años”, mencionó el ingeniero Rafael Eugenio Parrilla Arroyo, director general del parque ecoturístico.Añadió que algunos árboles por su genética, no tienen la capacidad de regeneración, sin embargo, en el sitio donde fueron cortados, se vuelve a plantar otro nuevo, porque lo más importante en la silvicultura es sembrar para cosechar y cosechar para sembrar.Aseguran más de cuatro mil botellas de tequila adulteradoParrilla Arroyo dijo que actualmente algunas personas han dejado de consumir los árboles de Navidad por una creencia errónea, al suponer que mueren al ser talados, sin embargo, esto no es así: “no tiene la culpa, me parece que más bien no hay la información suficiente para tener la claridad de que en un bosque sustentable, en realidad no matamos árboles, al contrario, los protegemos y los preservamos y esa es una técnica que hemos desarrollado en esta empresa”.En la plantación existente en el ejido Emiliano Zapata se tiene autorizado la comercialización de árboles de Oyamel, Ayacahuite y el pino canadiense, donde los responsables los cuidan todos los días del año, para evitar que se desarrollen plagas y enfermedades, mantener los pastos cortos y realizar brechas cortafuego en época de sequía.Motociclistas balean a dueño de estacionamiento en IztapalapaAdemás, detalló la importancia de que los encargados de los bosques y ejidos del Estado de México, se sumen a la técnica de regeneración y se acerquen a ellos para compartir los conocimientos adquiridos, para que sean cada vez mas de uso común y los bosques se mantengan en mejores condiciones y sobre todo se obtengan mejores recursos."Ya pasando de la parte ambiental y de la parte social, el hecho de que tengamos una producción sostenida de árboles de navidad en menos tiempo y con la menor tasa de inversión, indudablemente da como consecuencia una mayor rentabilidad, si lo vemos de una manera integral pues es un circulo virtuoso de ganar-ganar”, finalizó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.