Senado aprueba en lo general la Ley de Ingresos

Ciudad de México— Con los votos en contra del PRI y del PAN, el Senado de la República aprobó este jueves en lo general la Ley de Ingresos de la Federación, misma que financiará los gastos del Estado mexicano el próximo año.En lo general, la Ley de Ingresos fue avalada con 70 a favor, 49 en contra y cuatro abstenciones. El presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, quien presentó el dictamen, explicó que la Ley no contempla nuevas contribuciones ni aumentos a las vigentes.La minuta de Ley de Ingresos para el 2019, prevé obtener un total de 5 billones 838 mil millones de pesos por concepto de ingresos estimados, de los cuales 3 billones 311 mil corresponden a impuestos; 343 mil a cuotas y aportaciones de seguridad social; 38.3 a contribuciones de mejoras; 46 mil 237 millones a derechos; 6 mil 778 a productos; 67, 228 aprovechamientos; 1 billón 2000 a ingresos por ventas de bienes, prestaciones de servicios y otros ingresos”, explicó el senador Alejandro Armenta."La Ley de Ingresos estima que el PIB registre un crecimiento puntual del 2 %; un tipo de cambio respecto al dólar de 20 pesos y una plataforma de producción de petróleo crudo, en mil 847 millones de barriles diarios, con una estimación del precio por barril de 55 dólares.Sin embargo, debido a que la propuesta de Ley enviada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no contempla bajar el precio de las gasolinas, generó críticas de la oposición."Cabe señalar que en lo referente al IEPS de gasolina los ingresos contra el cierre de 2018 aumentaron un 41 punto % real. ¿Qué significa este aumento tan importante en esta recaudación? Que no va a haber subsidio a la gasolina. En pocas palabras, seguirá la gasolina al alza, no como se prometió, otro punto importante, en campaña cuando toda la claridad dijeron que bajaría el costo de la gasolina”, dijo desde tribuna la senadora priista Nuvia Mayorga.En la sesión de este jueves, 30 senadores de oposición reservaron 10 artículos de la Ley, por lo que se prevé una discusión prolongada para ser votada este jueves en lo particular.

