Acusan gobernadores agandalle de AMLO

Ciudad de México— Integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de quitar recursos a los estados para asignarlos a sus 25 proyectos y programas prioritarios.Durante una reunión a puerta cerrada, en la que participaron 11 gobernadores del PRI, PAN y PRD, así como representantes de 29 entidades, los mandatarios expresaron su inconformidad por las reducciones que se pretenden aplicar para 2019.Alejandro Moreno, presidente de la Conferencia, aseguró que los recursos no pertenecen sólo al Gobierno federal sino también a los estados."El presupuesto es un presupuesto no sólo del Gobierno de la República, es un presupuesto federal, de la Federación, donde deben estar contempladas las entidades federativas", dijo."Y necesitamos no solo federalismo político, necesitamos federalismo económico, que haya recursos en las entidades federativas"."¿Los programas prioritarios de AMLO quitaron recursos a los estados?", se le preguntó al gobernador de Campeche."Sin lugar a dudas. Cuando tienes programas se hacen ajustes para implementarlos, pero hay que tener un criterio de inclusión, de apertura, de responsabilidad, de apoyo con todas las entidades federativas", respondió el priista.Entrevistado por separado, el gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureloles, reprochó que el Jefe del Ejecutivo descobije a los estados mientras asigna más dinero a sus programas estrella."Estoy seguro que de que está priorizando sus programas, pero es importante destacar que el dinero es de la República, del País, no es del Gobierno, no es del Presidente, debe haber distribución equitativa para todos", expresó.La gobernadora panista de Puebla, Martha Erika Alonso, también cuestionó las prioridades del nuevo Gobierno federal."Tendría que ser federalista (el gasto), sobre todo con disminuciones tan importantes como las que se están plasmando en el presupuesto en esta ocasión", dijo."Ellos redistribuyeron el recurso conforme consideraron, son sus prioridades, pero de alguna manera esto afecta de manera importante a los municipios y entidades".En conferencia, el presidente de la Conago informó que los gobernadores acordaron impulsar la realización de una Convención Nacional Hacendaria y reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.Confirmó que las principales preocupaciones planteadas son por la reducción del 60 por ciento en agua, 32 por ciento en carreteras, 46 por ciento al campo, 77 por ciento a cultura, la desaparición de los programas de mujeres y de emprendedores y el 3x1 para migrantes.Además, detalló que se pretende aplicar una reducción de 3 mil 500 millones de pesos en materia de seguridad, de los cuales 2 mil 500 millones de pesos corresponden a la Policía Federal.A la reunión no acudieron gobernadores emanados de las filas de Morena.Tras el encuentro, los mandatarios acudieron a la Cámara de Diputados para reunirse con integrantes de la Comisión de Presupuesto.

