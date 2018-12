Ciudad de México— El IMSS revisará las licitaciones que se asignen a los proveedores que resulten ganadores en la compra consolidada de medicamentos 2018, organizada antes de terminar el sexenio pasado, aseguró su titular, Germán Martínez."En materia de licitaciones, van bien. Van de manera regular. Habrá que hacer una evaluación de las licitaciones", dijo el funcionario en un encuentro con medios.Indicó que el instituto continuará encabezando la compra consolidada de medicamentos, pero buscará mejoras en el proceso, el cual se comparará con otros países para verificar su eficiencia.Asimismo, Martínez dijo que se vigilará más y se pretenderá que haya testigos internacionales y de la sociedad civil en el proceso."Voy a estimular la competitividad de los precios y la evaluación de nuestras licitaciones en la ruta que está marcando la Secretaría de Hacienda", detalló.Por otro lado, señaló que combatirá la simulación de salarios por parte de los empleadores y reforzará la coordinación con el SAT para dicha labor."Quizá me da miedo poner una inyección, pero no ordenar una auditoría a empresarios que simulan cuotas obrero patronales; quizá me da miedo poner una inyección, pero no me da miedo perseguir corruptos. Y quizá me dé miedo poner una inyección, pero no voy a permitir que se hagan negocios al amparo de privilegios o de políticos en las licitaciones públicas", subrayó.Reducirán personal en delegacionesEl IMSS alista una estrategia de reducción de personal, tanto en las oficinas centrales del instituto como en las delegaciones estatales, apuntó el titular de la dependencia, Germán Martínez.Precisó que esta "reestructura del organigrama" debe ser aprobada primero por el Consejo Técnico deleguro Social."Sí habrá adelgazamiento, no sólo en oficinas centrales, habrá en las delegaciones. No compromete contratación de personal médico y no compromete ninguna plaza del sindicato", explicó.El funcionario añadió que parte de la reestructura incluyó desaparecer la Dirección de Planeación, y las funciones de esta área fueron absorbidas por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, a cargo de Mauricio Hernández, ex director del Instituto Nacional de Salud Pública.