Ciudad de México— El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, indicó que los incrementos presupuestales a las universidades públicas podrían financiarse con la bolsa adicional de recursos aprobada por la Cámara de Diputados al proyecto de Ley de Ingresos 2019.Este miércoles, la Cámara baja aprobó por mayoría la propuesta de Morena de aumentar los ingresos para 2019 en más de 23 mil millones de pesos. La propuesta fue enviada al Senado para su ratificación.En entrevista, Ramírez Cuéllar reiteró que para incrementar los recursos del Gobierno federal no será necesario crear impuestos o modificar los existentes.Recordó que ayer, con la aprobación en lo general de la Ley de Ingresos, quedó incluida la aceptación de desaparecer la compensación universal, lo que permitirá aumentar la recaudación a las empresas fantasmas y a la evasión fiscal."Simple y sencillamente vamos a enfrentar una red del crimen muy bien organizada que se dedica, no al tráfico de drogas, sino al tráfico de facturas con empresas que son inexistentes, donde el sector público era uno de sus principales clientes", sostuvo.El legislador aseguró que si el Senado ratifica la propuesta de Ley de Ingresos enviada por la Cámara de Diputados, esta bolsa adicional de recursos será utilizada para atender las demandas que en los últimos días han expresado diversos sectores, entre ellos, las universidades."Implicaría una mayor recaudación, se verán beneficiados los estados, los municipios, y habrá una garantía de que tendremos suficiencia presupuestal para mucho de los reclamos, demandas, propuestas en lo que consideramos los desafíos más importantes, que tienen que ver con agua, con cultura, con campo, con educación", expresó.El morenista dijo que aún no cuentan con los cálculos necesarios para determinar si dotarán a las universidades con los ente 4 y 5 mil millones de pesos que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, hacen falta para las instituciones públicas de educación superior.No obstante, afirmó que con o sin el compromiso del Presidente de incrementar el presupuesto de las universidades, este tema era parte de la agenda de los diputados federales."Con llamado o sin llamado nosotros lo íbamos a atender. La Cámara tiene la facultad de atender todos los problemas que se presentan, qué bueno que muchos, y particularmente el Ejecutivo, coincida, esté de acuerdo que este tema de las universidades, como muchos otros, tienen que ser revisados, pero nosotros ya teníamos la discusión con los rectores", recordó.Ramírez Cuéllar aseguró que cuentan con tiempo para modificar el paquete económico del Ejecutivo federal, a pesar de que el plazo de ley para su aprobación se cumple el último día de diciembre."Tenemos tiempo, tenemos perfectamente ubicadas las necesidades de dónde hacer las adecuaciones y simple y sencillamente vamos a trabajar con todos los integrantes, ningún sector se está quedando fuera", aseguró.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.