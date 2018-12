Ciudad de México— En el proyecto de presupuesto de egresos de 2019 se omitió asignar recursos a un programa del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) que atiende a mujeres con cáncer cervicouterino, el segundo más mortal para las mexicanas, acusó la oncóloga Lucely Cetina.Se trata del Modelo de Atención Integral para Pacientes con Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzado (Micaela), que atiende a pacientes sin seguridad social y de varios estados del país.La especialista indicó que otros programas del instituto para atención de cáncer tienen recortes presupuestales para el próximo año."Todos los programas, aparentemente, tuvieron recorte presupuestal. Sólo el programa Micaela lo desaparecieron, fue omitido por completo de cualquier presupuesto", sostuvo en entrevista telefónica.Agregó que, si la Cámara de Diputados no revierte esto, 900 pacientes con cáncer cervicouterino dejarían de recibir tratamiento integral el siguiente año."Yo estoy preocupada por la cantidad de pacientes que se van a dejar de atender", lamentó la también coordinadora del programa Micaela.A través de esta iniciativa, las pacientes con dicho mal reciben medicamentos innovadores, los cuales mejoran el pronóstico de la enfermedad y no están disponibles en el Seguro Popular ni en otros estados."Incluso, a veces ni siquiera el Seguro Social da ese tipo de tratamientos innovadores", afirmó.Con la posible desaparición del programa, también se dejaría de vacunar contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a 10 mil jóvenes de entre 15 y 25 años de zonas marginadas.La oncóloga explicó que ese proyecto es importante porque el VPH es la principal causa de cáncer cervicouterino y porque varios niños de 11 años no recibieron esta vacuna en 2016.Cetina, quien acudió a la Cámara de Diputados para exponer ante los legisladores la importancia del programa, dijo esperar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con otorgar servicios de salud a las personas en situación de vulnerabilidad, como lo son las mujeres atendidas en Micaela."Esperamos que escuchen nuestro llamado de analizar la inclusión presupuestal del programa Micaela", subrayó.En México, el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Se estima que cada año fallecen alrededor de 4 mil mexicanas por este mal, según información de la Secretaría de Salud.

