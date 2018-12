Con sexo 'engancharon' a menores migrantes asesinados en Tijuana

Baja California— Fue por un robo que dos miembros de la caravana migrante menores de edad murieron estrangulados en la ciudad de Tijuana, Baja California.El subprocurador de Justicia de Baja California, Jorge Alberto Álvarez, explicó que la mujer detenida los abordó en la vía pública y les ofreció tener relaciones sexuales."Al momento de estar platicando les dice que si no les interesa ir a tener sexo, ellos acceden y se dirigen a una cuartería, en la cual ingresan dos personas de sexo masculino prácticamente a robarlos", agregó.Sin embargo, las cosas se salieron de control en el interior del domicilio, ya que uno de los implicados estaba bajo la influencia de algún tipo de droga."Todo parece indicar estaba bajo los influjos de la droga conocida como crystal, minutos después son privados de la vida, a uno de ellos se les aplica un torniquete en el cuello y son asfixiados, uno de ellos tiene lesiones de arma blanca en el cuerpo", detalló el funcionario.Las personas detenidas y responsables del doble homicidio cuentan con antecedentes criminales."Los tres tienen antecedentes por robo de vehículos, posesión de drogas, narco menudeo, posesión de arma prohibida, robo con violencia, el perfil que tenemos es que pueden está relacionados al tema de consumo y distribución de narcomenudeo", señaló.Llegaron a Tijuana con la caravana migrante, no tuvieron ningún problema de conducta, siempre mostraron buena actitud y eran dos jóvenes que tenían un sueño, narró indignado Uriel González, director del Albergue YMCA para menores migrantes, quien lamentó los hechos y es enfático en que el gobierno mexicano debe garantizar la seguridad de los centroamericanos."Hay una responsabilidad que la ciudad tiene: proteger a los migrantes, proteger a estos niños, proteger a estas niñas, Tijuana ya tiene una cifra escalofriante de muertes que ha sido tomada muy a la ligera y se ha dicho que no es tema, cuantas muertes más se necesitan para que sea tema", afirmó.

