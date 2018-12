Ciudad de México— El Consejo General del INE aprobó modificaciones a la credencial para votar, entre ellas, la inclusión de un código QR al reverso como medida de seguridad.En dicho elemento estará contenida, de manera encriptada e invisible, información sensible del ciudadano como su huella digital y clave de entidad, municipio y localidad.La propuesta aprobada también propone que el sexo de la persona pueda encriptarse y no ser visible, si así lo pide el ciudadano, como actualmente sucede con el domicilio.Con la inclusión del código QR, únicamente serán visibles de manera obligatoria elementos de identidad como la fotografía, nombre y fecha de nacimiento.El presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que la modificación del modelo de credencial no tendrá un costo adicional al actualmente ejercido para su producción.El argumento de la propuesta de modificar la credencial es que, para ejercer el derecho al voto, sólo se requiere que ciertos elementos estén a la vista, por lo que es posible salvaguardar otra información del ciudadano."Una de las nuevas ventajas relacionadas con la inclusión de códigos bidimensionales QR de alta densidad en la credencial para votar es la posibilidad de encriptar diversos datos personales de sus titulares y así contar únicamente con los datos idóneos, necesarios y útiles de manera visible en dicho instrumento electoral, a fin de garantizar sus propias funciones como instrumento para votar y como medio de identificación."Para identificarse y votar en las elecciones que correspondan, basta que las ciudadanas y los ciudadanos acrediten su identidad con los datos relativos a la fotografía, nombre, apellidos y fecha de nacimiento, con lo cual, apareciendo éstos de forma visible en el anverso de la credencial, quedarán garantizados tales derechos", indica la resolución aprobada.La propuesta de ocultar el sexo del ciudadano causó división al interior del Consejo General."Con relación al dato del sexo, se considera oportuno que éste sea integrado al mismo código bidimensional QR de alta densidad en el reverso de la credencial por las mismas razones expuestas con antelación, y, de manera opcional, si es deseo de la ciudadana o el ciudadano, se podrá incluir de forma visible en el anverso de la misma", proponía la resolución.Consejeros como Enrique Andrade y Jaime Rivera sostuvieron que es obligatorio que el sexo "hombre" y "mujer" del ciudadano se muestre en la credencial como criterio jurídico de identificación.En tanto, la consejera Dania Ravel señaló que, al volverlo un elemento obligatorio, se vulnera a las personas transexuales y transgénero, por lo que defendió que la inclusión del sexo fuese voluntaria.Tras más de una hora de discusión, esa propuesta se avaló por mayoría.El Consejo General del INE avaló extender un año más la validez de las credenciales electorales que pierden vigencia este año, a fin de que ciudadanos puedan votar en 2019 en los comicios locales de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.El consejero Marco Baños, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, expuso que, con esta medida, que fue aprobada por unanimidad, se rescatarán 542 mil 031 credenciales que expirarían este año."Estamos recurriendo a una saludable práctica que ha tenido el Instituto para que todas aquellas credenciales de elector que estén prácticamente perdiendo su vigencia en estos meses, y que por alguna razón no puedan ser sustituidas o remplazadas por los poseedores de las mismas, puedan utilizarse para el ejercicio del voto en las elecciones locales del próximo año."Se trata de una medida en la cual el Instituto está privilegiando el ejercicio del voto para estas personas", sostuvo Baños.La resolución mandata que, al término del proceso electoral, dichas credenciales serán eliminadas del Padrón y el Listado Nominal al día siguiente de los comicios, que se realizarán el 2 de junio.

