Piden a Clouthier informarse sobre Guardia Nacional

Ciudad de México— Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, pidió a la diputada Tatiana Clouthier informarse bien y actuar con más sensibilidad en temas como el de la Guardia Nacional."Creo que tendría que informarse un poquito mejor, pero además Tatiana no es de Morena. Creo que tendremos que pedirle a Tatiana y a todos los legisladores actuar con sensibilidad en temas de seguridad", expresó.Ayer, Clouthier se pronunció en contra de una Guardia Nacional con mando militar, como la propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras recordar que ese esquema no fue el que se le prometió a los ciudadanos durante la campaña.Entrevistada en el Senado, luego de asistir a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, Polevnsky también calificó como una tontería la posibilidad de regresar al Ejército a sus cuarteles en caso de que el Congreso no apruebe la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional.-¿Qué piensa de que se le quite el Ejército a los estados si la oposición no aprueba la Guardia Nacional?, se le preguntó.- "Creo que no va a ser así, estoy segura de que por la ciudadanía que está padeciendo mucho los temas de inseguridad es urgente aprobar la Guardia Nacional, que no es solamente para los estados gobernados por Morena, es para todo el país", dijo.- "Se me hace como que sería una tontería, un despropósito, cuando de lo que se trata es que se resuelva el tema de la seguridad".Ayer, el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, advirtió que, de no aprobarse la reforma para dar un marco constitucional a la nueva corporación, el Gobierno estaría obligado a retirar a las tropas desplegadas para el combate a la inseguridad.Por su parte, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confió en que la reforma sea aprobada por el Poder Legislativo."Vamos a esperar a que la aprueben, hay confianza de que si la aprueben", manifestó.