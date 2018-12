Exhibe WSJ red de extorsiones

Ciudad de México— Las extorsiones a empresas en México han provocado que se viva un régimen feudal en el país, según personas entrevistadas para un reportaje del diario estadounidense The Wall Street Journal.El medio destaca la historia de un empresario transportista en Lázaro Cárdenas, Michoacán, quien hasta hace poco negociaba las tarifas de autobús con miembros del crimen organizado, pues estaba obligado a pagarles un porcentaje.“Llamamos a las pandillas el otro Gobierno, y es básicamente un régimen feudal”, asegura el empresario al medio.Los expertos dicen que en ninguna parte la extorsión criminal ha ganado la escala y la sofisticación de México.Según el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas de México, hubo 6.6 millones de casos de extorsión de individuos en 2017, más 525 mil casos de extorsión contra empresas.La extorsión fue el tercer delito más común cometido contra las empresas en 2017 después de los asaltos y el robo hormiga, según el instituto, y el segundo delito más común contra las personas después de los asaltos.La estrategia de atomizar a los cárteles del crimen organizado provocó que otras pandillas menores diversificaran sus delitos hacia la extorsión, señala el reportaje.“Los arrestos de los grandes líderes de los carteles de la droga alteraron los incentivos de las organizaciones criminales, sus estructuras se rompieron y grupos más pequeños comenzaron a cometer otros tipos de delitos”, dijo al diario Beatriz Magaloni, coautora de un reciente estudio de la Universidad de Stanford sobre la extorsión en México.De acuerdo con expertos de migración consultados por el medio, de las 11 mil solicitudes presentadas en Estados Unidos, al menos tres cuartas partes estarían relacionadas con personas que huyen de las extorsiones en el país.“En lugar de crimen organizado, lo llamamos crimen autorizado”, dijo Carlos Spector, un abogado de inmigración estadounidense, quien les dice a los jueces de inmigración de EU que muchos de sus clientes que denuncian extorsión son perseguidos por grupos criminales con los que el Gobierno no se enfrenta.El medio destaca a Lázaro Cárdenas como un punto significativo de extorsiones, como a la siderúrgica ArcelorMittal, ya que algunos de sus empleados han sido asesinados o han sufrido el secuestro de familiares para obtener información sobre la empresa.Además, el diario menciona como ejemplos los casos de extorsión a los agricultores en Michoacán, taxistas en Acapulco, y locales y restaurantes en Ciudad de México.La extorsión no discrimina por geografía o sector económico.El Consejo Nacional de Agricultura de México, un grupo industrial, estima que sólo los agricultores pagan más de 120 millones de dólares en extorsión anualmente.

