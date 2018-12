Ciudad de México— El combate a la corrupción en el país debe darse a través de cuatro ejes estratégicos, entre los que se encuentran evitar la impunidad y generar mecanismos de colaboración entre la sociedad y las instituciones de Gobierno, plantea la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción.El documento, elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), define 60 acciones prioritarias agrupadas en cuatro ejes, que son: combate a la impunidad; control de la arbitrariedad; fortalecimiento de la interacción Estado-sociedad e involucramiento de la sociedad en el control de la corrupción.La propuesta fue presentada ayer y tendrá que ser evaluada por el Comité Coordinador del SNA, que está integrado por distintas autoridades y es presidido por Mariclaire Acosta, quien también es presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC).Los cuatro ejes estratégicos, aclaró Ricardo Salgado, secretario ejecutivo del Sistema, no definen acciones específicas sino que propone líneas de acción."Son avenidas amplias para que -a través de un proceso de implementación progresivo- las instituciones públicas del Comité Coordinador y aquellas que están alineadas al control de este problema puedan aterrizar acciones que atiendan la realidad de cada entidad federativa", expuso.La propuesta fue elaborada luego de un amplia consulta que incluyó la recopilación de opiniones a través de una plataforma digital y la realización de foros regionales en distintas ciudades del país.En el caso de la impunidad, señala el documento, ésta genera que la corrupción se reproduzca al no haber sanciones para quienes incurren en ella."La evidencia analizada da cuenta de la inefectividad de los procesos institucionales para investigar y sancionar actos de corrupción", enfatiza.En el caso de la arbitrariedad, recomienda, las acciones deben estar encaminadas a reducir el margen de interpretación de las normas."La discrecionalidad excesiva genera espacios de opacidad que contravienen las leyes existentes y abren la puerta para la comisión de actos de corrupción", indica.Otro factor que debe tenerse en cuenta, añade, es el de los puntos de contacto entre los funcionarios y los ciudadanos, pues estos espacios son propicios para la corrupción si no existen los controles necesarios adecuados."Es importante asegurar que todos estos espacios de contacto orienten las relaciones entre Gobierno y sociedad bajo principios de legalidad e imparcialidad, propiciando con esto un cambio en la percepción sobre la corrupción como norma social", indica.La propuesta también recomienda fortalecer la participación ciudadana a través de mecanismos que definan el rol que debe desempeñar la sociedad.El recorte planteado por Hacienda a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) generó ayer posiciones encontradas entre autoridades y organizacionesMientras que la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sostuvo que para combatir la corrupción no se necesita dinero sino voluntad y compromiso, Ricardo Salgado, secretario ejecutivo del Sistema, alertó que los 132 millones asignados son 35.6 por ciento menos que los 205 millones de pesos solicitados y 24.1 por ciento menos de lo ejercido este 2018."Para este ejercicio (2019) pedí 205 (millones de pesos) porque tenemos la Política Nacional Anticorrupción y la Plataforma Digital Nacional, que es la que concentrará las declaraciones patrimoniales y de intereses de todos los servidores públicos", señaló."El presupuesto que la SESNA ejerció este año fue de 174 millones de pesos", señaló.Ante integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y otros miembros del Comité Coordinador del SNA, Sandoval dijo que la austeridad de Estado debe ser una entrega abnegada al mandato popular."La austeridad de Estado es un modo de vida democrático, moderno, sustentado en el interés general. Por ello, reiteramos, que desde la Secretaría de la Función Pública impulsaremos el uso eficiente y austero de los recursos públicos", argumentó.Lo anterior, luego de que el Senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, reprochara el recorte presupuestal que las siete instituciones que conforman el SNA tendrá el próximo año."Resulta preocupante, porque el combate a la corrupción no puede dejar de ser una prioridad", señaló.Por su parte, investigadores de México Evalúa documentaron el recorte a todas las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.De acuerdo con un comparativo, los recursos destinados a los miembros del Comité Coordinador podrían reducirse en un 10 por ciento, en comparación con 2018, ya que pasarían de 72.28 millones a 65.24 millones de pesos."Éste cambio se debe principalmente a la reducción del presupuesto para la Secretaría de la Función Pública, del 27 por ciento, y al INAI, del 18 por ciento", refiere el documento elaborado por los investigadores Germán Loyola y Marco Fernández, de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.Según los investigadores, en términos generales, se destinarán 77.80 millones de pesos para el combate a la corrupción en 2019, de los cuales, 65.24 millones de pesos fueron asignados a las instituciones del SNA, mientras que los 12.55 millones restantes son parte del presupuesto de entidades, que sin ser parte del Sistema, realizan tareas de combate a la corrupción.

