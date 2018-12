Reforman diputados ley de remuneraciones, pese a estar congelada

Ciudad de México— Luego de los enfrentamientos por la Ley de Ingresos 2019, los diputados se unieron y por unanimidad aprobaron una reforma a la polémica Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual no se ha aplicado porque la congeló el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán.Hasta este miércoles, 11 mil 557 servidores públicos se habían amparado contra la ley; no obstante, los diputados avalaron una reforma para sepultar la posibilidad de que los funcionarios de los órganos autónomos, de las empresas productivas del Estado, incluso de la próxima Fiscalía General de la República ganen más que el presidente de la República. La minuta fue turnada al Senado.Los servidores públicos, dice la reforma, son los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los empleados o toda persona que desempeñe un cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de las instituciones y organismos dotados de autonomía y las empresas productivas del Estado.Agrega que el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá transparentar la remuneración total anual de los titulares de los tribunales administrativos de la federación, INE, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Coneval, INAI, Fiscalía General de la República, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, órganos reguladores coordinados en materia energética y cualquier otro ente público de carácter federal paraestatal, autónomo o independiente de los Poderes de la Unión."Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos indicados en esta fracción, sin prejuicio de la naturaleza y atribuciones que correspondan a los entes públicos respetivos, a falta de superior jerárquico, se considerará como equivalente al presidente de la República”, destacó.También se enfatiza que la remuneración deberá ser proporcional a la responsabilidad del puesto y establece que no habrá discriminación en la remuneración por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.Obliga a los funcionarios a reportar a la unidad correspondiente si tuvieron un pago en demasía o que no les corresponde. El reporte lo tendrán que hacer durante los 30 días naturales después del pago, de lo contrario incurrirán en una falta administrativa grave."Cuando la falta se produce de manera culposa o negligente, no hay reincidencia y el monto del pago indebido mensual no excede de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización la falta administrativa es considerada no grave. En tal caso, si el daño producido a la Hacienda Pública es resarcido la autoridad resolutora puede abstenerse de imponer la sanción correspondiente”, agregó.Cabe destacar que la ley de remuneraciones entró en vigor el pasado 6 de noviembre, además la CNDH presentó una controversia constitucional contra ella ente la SCJN.El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Oscar González Yáñez, dijo que lo que se busca es evitar abusos derivados de todos los géneros políticos y de todas las fracciones políticas."Hay que recordar que hay servidores públicos que prácticamente hubo una época donde ganaban hasta 400, 500 mil pesos mensuales, cuando el salario mínimo prácticamente era de 40, 50 pesos. Con esto estamos buscando regularlo”, expresó.Gracias al trabajo realizado se dotó a la Auditoría Superior de la Federación de mayores atribuciones para que en coordinación con los órganos internos de control de las instituciones y dependencias de la administración pública, vigilen el cumplimiento de esta ley y sancionen cualquier infracción o acto de corrupción en el uso, ejercicio y comprobación sobre el destino de los recursos públicos, añadió la diputada del PRI, Ximena Puente de la Mora.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.