Ciudad de México— Con el presidente Andrés Manuel López Obrador como testigo, el Senado de la República entregó la Medalla Belisario Domínguez al periodista Carlos Payán.El Presidente de la Cámara alta, Martí Batres, entregó la presea y el diploma correspondiente al también político y escritor en una sesión solemne en la antigua sede del Senado.En su mensaje, Payán dedicó la presea a todos los periodistas muertos que están sembrados a lo largo del territorio nacional.Frente al mandatario, Payán se lanzó contra el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump."Un vecino prepotente e impositivo, cavernario, xenófobo y machista, cuyos actos atrabiliarios y cuyas declaraciones incendiarias desde la Presidencia de Estados Unidos han hecho que mucho de sus fanáticos en el mundo se quiten la máscara, pierdan el pudor, ganen descaro y arrojo y den rienda suelta a la voluntad de rabia y violencia que hasta hace poco tenían más o menos contenida o camuflada".El periodista también se pronunció porque México no se convierta en el gendarme del vecino del norte."Turquía se ha convertido en el gendarme de las fronteras de Europa, impidiendo que los inmigrantes pasen al otro lado. No debemos permitir que México cumpla ese ruin papel con respecto a Estados Unidos".También advirtió que la fuerza de López Obrador puede ser su debilidad."Esa indiscutible y grandiosa votación marca la fuerza de López Obrador, pero también podría marcar su debilidad. Más de medio país le dio su sufragio. Pero el país somos todos, todos es una multitud variopinta y cada uno de sus integrantes pedirá la palabra a voz en cuello, cada cual reclamando sus asuntos, tenga derecho o no".El presidente López Obrador atestiguó la entrega de la medalla, en lo que fue la primera sesión solemne del Senado a la que acudió, a 20 días de iniciado su mandato.Aunque la presea debería entregarse el 7 de octubre, en el marco del aniversario luctuoso de Belisario Domínguez, la Cámara alta pospuso la premiación, entre otras razones, para garantizar la presencia de López Obrador en su calidad de Jefe del Ejecutivo.El acto se llevó a cabo en la vieja sede del Senado, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.También acudieron a la ceremonia el Ministro José Fernando Franco, en representación del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, y el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.El pasado 13 de diciembre, en una convulsionada sesión, el Pleno de la Cámara alta aprobó entregar el reconocimiento al director fundador del periódico La Jornada, quien resultó seleccionado de entre una lista de 52 candidatos.Aunque no existe un acuerdo por escrito, la definición política sobre la premiación quedó en manos de la bancada mayoritaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).Ciudadanos y legisladores también propusieron una entrega póstuma de la Medalla al periodista fundador de la revista Proceso, Julio Scherer, sin embargo, su familia declinó recibir el reconocimiento.La sesión comenzó a las 13:15 horas con un quórum de 91 senadores, y después se integraron las comisiones de bienvenida para López Obrador, los presidentes de la Corte y de la Cámara baja.Tras los honores de la ordenanza se dio lectura de la histórica proclama del senador Belisario Domínguez por parte de la Secretaría de la Mesa Directiva.Posteriormente, la legisladora chiapaneca Sasil de León, presidenta de la Comisión para la Medalla y coordinadora del PES, realizó una intervención a nombre del Senado.El Pleno guardó minuto de silencio en memoria de los miembros de la orden mexicana de la Medalla Belisario Domínguez que han fallecido y entonará el Himno Nacional.Al concluir la sesión, el galardonado y un grupo de legisladores develaron el nombre de Payán en el muro deEn el patio de la vieja casona de Xicoténcatl se montó una guardia en honor frente al monumento del fallecido senador chiapaneco.La Medalla de Honor Belisario Domínguez es la máxima distinción que otorga el Senado a los mexicanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de la patria o de la humanidad.De acuerdo con el dictamen aprobado por los legisladores, se determinó entregar el premio a Payán como un reconocimiento a su trayectoria periodística y ciudadana como férreo defensor de los derechos humanos y de la libertad de expresión."Nuestro tiempo no se puede comprender sin el espíritu crítico de Carlos Payán, quien desde la trinchera periodística ha denunciado una y otra vez las injusticias y las conductas deshonestas que intervienen en contra del bienestar del pueblo de México", refiere el documento."Así como lo hizo en su momento don Belisario Domínguez, la actividad periodística de Carlos Payán es un referente de la libertad de la palabra en la construcción de la democracia de nuestra Nación y es por ello que se le otorga esta medalla, por su valor en grado eminente, por su compromiso con la sociedad y con su tiempo".La medalla es acompañada con un diploma y un tejo de oro colocado en una cinta de seda, con los colores de la bandera, que se fija en el cuello del galardonado.En la ceremonia también participó la banda del heroico Colegio Militar.

comentarios

