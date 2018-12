Guadalajara— Alrededor de cien Presidentes Municipales se reunieron en la Glorieta Minerva para exigir al Gobierno Federal mayor presupuesto.Tras la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF) que hizo el Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador el sábado 15 de diciembre, los Alcaldes de Jalisco quedaron inconformes y piden más recursos para sus proyectos."Nos preocupa la amenaza que representa a los jaliscienses el Proyecto de Presupuesto de la Federación 2019 y su reducción al mínimo en el Ramo 23 porque (...) ignoran las necesidades y urgencias de los municipios", dijo Adriana Cortés, Presidenta Municipal de Juanacatlán.El Ramo 23 es una partida que se reparte a entidades federativas y municipios y se invierte, entre otras cosas, en infraestructura pública.Los funcionarios cargaron con cartulinas que explicaban cómo afecta a cada municipio la reducción y el dinero que necesitan para operar.En el caso de Juanacatlán, la preocupación principal es la falta de recursos para el saneamiento del Río Santiago."Se me hace injusto que siendo el río más contaminado de México no le pongan atención.“Yo recibo un municipio estable, con finanzas sanas, pero realmente el recorte del Ramo 23 sí me afecta porque había muchos proyectos que se van a quedar truncados, (tenemos) muchos problemas de salud, de insuficiencia renal, de cáncer, de muertes", agregó Cortés.También estuvieron presentes los Alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara como Ismael del Toro, Alcalde de Guadalajara, quien calculó que no recibieron 2 millones de pesos que tenían planeados para obras públicas como repavimentación y drenaje."Si no se construye desde lo local no se puede hacer una visión de País nada más con la lógica desde arriba, desde el Presidente de la República."Tenemos toda la voluntad de participar en un ejercicio de coordinación, pero tenemos que exigir de aquí al sábado que se apruebe el Presupuesto", criticó Del Toro.La reunión, según el alcalde, se organizó entre todos y se pasaron la invitación sin tomar en cuenta los partidos.La Glorieta se mantuvo cerrada a automovilistas durante una hora mientras los titulares tomaban tiempo de su agenda para la manifestación.Dijeron que esperarán a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador rectifique su decisión esta semana.

