Ciudad de México— No hay otra opción, recalcó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, a activistas y especialistas en seguridad pública, sobre la conformación de la Guardia Nacional con mando militar.El funcionario se reunió con expertos en la materia como Lisa Sánchez, de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), y María Elena Morera, de Causa en Común, quienes han criticado duramente la integración de la Guardia.Morera reveló que durante el encuentro privado expresó las preocupaciones del colectivo #SeguridadSinGuerra sobre la iniciativa de reforma constitucional para crear una fuerza militar dedicada a tareas de seguridad pública."Le dijimos que una reforma de esta envergadura primero la tendríamos que discutir entre todos y con mucha más profundidad, otro punto que le dijimos es que consideramos que hay otras vías, sin embargo, él nos contestó que no había otra opción, que ésta es la mejor opción que tenemos."También nos dijo lo que básicamente ha expresado en medios, que es que las Policías son corruptas, que el Ejército puede tener problemas, pero no los mismos, que van a ser diferentes la Guardia Nacional y lo que vemos de los militares en las calles", comentó.En entrevista, la activista consideró que, contrario a lo sostenido por Durazo y el Gobierno federal, hay opciones de tipo intermedio como crear un cuerpo nacional de Policía, o bien, una Guardia Nacional, pero con mando y formación civil."Esto no significa un mando único, como se estuvo discutiendo por 10 años, un cuerpo nacional significa que a todos los policías los reclutes igual, los profesionalices igual, que tengan una seguridad social igual, que tengan acceso a diferentes estímulos, que tengan una carrera profesional."Y esto se puede hacer centralizando estas cosas y dejando en manos de los gobernadores y los presidentes municipales la operación, esa sería una, otra vía es no modificar la Constitución y hacer una Guardia, pero civil, es mucho más fácil militares al ámbito civil que pasar policías al ámbito militar", dijo.Por separado, el Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hizo un llamado a Durazo a dejar de lado la política y trabajar sobre lo construido en materia de datos de incidencia delictiva.En un pronunciamiento, el ONC subrayó que ante la crisis de seguridad y justicia se debe partir de diagnósticos precisos e imparciales que trasciendan los intereses políticos y que no debiliten los registros ya existentes."Hemos avanzado en el desarrollo de estándares y metodologías, y debemos continuar trabajando para elevar la calidad de la información disponible que contribuya a la toma de decisiones con base en evidencia", señaló.Y pide CNDH panel de expertosLa pertinencia de la Guardia Nacional debería ser revisada por un grupo de expertos que analice la evidencia objetiva, planteó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).Mediante un posicionamiento, el organismo señaló que la creación de la Guardia Nacional contraviene la Constitución, no garantiza la justicia y existen riesgos del uso discrecional de dicho grupo."Sería deseable el establecimiento de un grupo o panel de análisis especializado y plural que revisara la evidencia objetiva y concreta que sustentara la viabilidad y pertinencia de la reforma que se plantea", dijo la CNDH."Cuyas consideraciones aportaran elementos para construir un esquema de seguridad pública, en el que aceptando y reconociendo la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, se prevea una ruta para corregir las deficiencias".Dicho grupo de expertos, agregó, debería plantear una ruta para el desarrollo y fortalecimiento de las Policías e instituciones civiles para que ellas asuman la seguridad pública.La CNDH advirtió que el uso de las Fuerzas Armadas no es la solución para la violencia y la inseguridad, y que la Guardia Nacional generaría riesgos de que se vulneren los derechos humanos.Sin embargo, aclaró que no se opone a que los grupos castrenses participen de forma temporal y extraordinaria en dichas labores, sobre todo, dijo, en un contexto en el que muchas Policías civiles han sido infiltradas por el crimen organizado.