Rechaza Córdova injerencia en TEPJF

Ciudad de México— El presidente del INE, Lorenzo Córdova, rechazó la injerencia de autoridades externas en la resolución del conflicto interno en la Sala Superior del Tribunal Electoral federal.Luego de que el coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal, propuso crear una comisión para indagar la confrontación entre el Magistrado José luis Vargas y la presidenta Janine Otálora, Córdova insistió en que los propios órganos colegiados deben resolver al interior sus diferencias."No voy a hacer especulación al respecto (de la propuesta de Monreal), yo creo que los integrantes de los órganos tenemos que tener esa ética de la responsabilidad para poder resolver todos los diferendos, que son naturales y que, al contrario, diría, no solamente son naturales, sino enriquecen la vida de los colegiados", afirmó en entrevista.Córdova consideró que la crisis en el máximo tribunal "no le conviene a nadie", por lo que llamó a la conciliación."Creo que es importante que los propios integrantes de ese órgano resuelvan del mejor modo las diferencias que son naturales en un órgano colegiado."Entiendo perfectamente las complejidades que significan no sólo conducir, coordinar, sino formar parte de un órgano colegiado; creo que es importantísimo que prevalezca, ante todo, la institucionalidad", subrayó.Citó que, en virtud del bien público, los funcionarios deben poner sus principios por detrás de la "ética de la responsabilidad"."Es decir, que nos conozcamos tomando en cuenta las consecuencias de nuestros actos, y hoy estamos aquí para velar por las reglas del juego democrático y para cuidar las instituciones de las que formamos parte", definió.Por su parte, el consejero Marco Baños manifestó abiertamente su respaldo a la Magistrada Otálora y defendió su investidura como presidenta del Tribunal."Es una funcionaria honesta, una mujer que siempre conduce sus decisiones con apego a la ley, que ha tratado de horizontalizar bien el trabajo colegiado en la Sala Superior."Deseo, por el bien del Tribunal, que el liderazgo de la presidenta esté totalmente a salvo; no advierto yo que ella se conduzca por otra cuestión que no sean el apego a los principios rectores de la función electoral", dijo.

