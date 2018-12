Tijuana- Dos menores de edad de origen hondureño, integrantes de la caravana migrante, fueron asesinados por desconocidos en un posible intento de asalto; uno más logró sobrevivir, informó este martes la Subprocuraduría de Justicia en Tijuana.Los dos menores murieron por estrangulamiento, uno de ellos tenía una lesión por arma blanca en la espalda, el tercer migrante que salvó la vida pudo testificar ante las autoridades.Las víctimas tienen entre 16 y 17 años.Jorge Álvarez, titular de la Subprocuraduría, detalló que la agresión ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo pasado, en la calle 10 de la zona centro en Tijuana."No tenemos ni un solo dato que indique que hayan sido abordados por ser migrantes, o que se trata de delincuencia organizada, creemos que la relación fue circunstancial", mencionó Álvarez."Ellos iban caminando, se encontraron a una mujer con la que tienen conversación, llega otra mujer y uno de ellos (los migrantes) indicó que ellos iban a cambiar un cheque, lo cual no era cierto", detalló el funcionario."Creemos que como las jóvenes piensan que traen dinero, los invitan a tener relaciones sexuales, los jóvenes aceptan e ingresan a una 'cuartería', donde se tiene conocimiento de que hay un picadero (venta y consumo de droga)", añadió.Una de las jóvenes realizó una llamada, y al lugar llegaron dos hombres quienes cuestionaron a los menores por el dinero."El móvil al principio pudo ser un robo, pensamos que estas personas (agresores) estaban en completo estado de drogadicción", mencionó el Subprocurador.Por ahora, el funcionario indicó que no se tienen identificaciones oficiales, pero las víctimas pudieron ser ubicadas por los nombres que dieron al ingresar al albergue YMCA en Tijuana."La víctima (que logró salvar su vida del ataque) los reconoce porque son compañeros de la caravana, hay fotografías en el Servicio Médico Forense y hay un reconocimiento, no hay actas de nacimiento ni familiares, son datos que dieron en el albergue", precisó Álvarez."El perfil de los agresores es de drogadicción, probablemente (se dedicaban al) narcomenudeo, no se visualiza un tema de delincuencia organizada, creemos que el encuentro fue circunstancial", recalcó.Las autoridades aseguraron que llevan un 90 por ciento de avance en la carpeta de investigación.

