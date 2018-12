Exigen rectores revertir recorte

Ciudad de México— Rectores de 16 de las 32 universidades públicas estatales del país demandaron al Gobierno federal y al Congreso realizar los ajustes necesarios al proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 para revertir la disminución de recursos para el siguiente año.En un pronunciamiento en el que externan su preocupación por la propuesta de reducir 3.4 por ciento el presupuesto para el nivel superior, pidieron a las autoridades no comprometer su labor en la formación de los ciudadanos."Hacemos un llamado para que se realicen los cambios necesarios y evitar cualquier afectación en los procesos educativos, sin menoscabo de avanzar en conjuntamente en una visión para el desarrollo de la educación superior en el País", señalan los rectores.El documento es firmado por los rectores de las universidades autónomas de Aguascalientes, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Tlaxcala, Baja California Sur, Chihuahua, Campeche, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas.También las de Guadalajara, Guanajuato y Colima, así como la Universidad Veracruzana y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.Los académicos urgen a cumplir la promesa que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto pasado, durante la reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de que no habría recortes en educación superior."Ahí garantizó que el presupuesto destinado a las universidades públicas se ajustaría cuando menos a la inflación. En ese momento se consideró esa promesa como garantía para no afectar el sistema educativo nacional", manifiestan."Sin embargo, en la propuesta que la SCHP envía a la Cámara de Diputados tal garantía no solo no se cumple, sino que incluso para muchas universidades públicas del país se observan reducciones presupuestales significativas, y en particular el incremento para las universidades publicas estatales es menor a un punto porcentual nominal, lo que equivale a una disminución real de 3.4 por ciento".En el pronunciamiento, los académicos alertan sobre la reducción de gasto para programas como el de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), que en su componente de educación superior enfrentaría un recorte de 400 millones de pesos.También advierten sobre las eventuales desapariciones del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, con una reducción nominal de casi 64 por ciento, y el de Apoyos para la Atención de Problemas Estructurales."De ningún modo nos oponemos a las políticas que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha decido impulsar. Con lo que no es posible coincidir es con el hecho de que se retiren recursos a las instituciones actuales y con ello se comprometa el logro de sus funciones sustantivas", sostienen.

