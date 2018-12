Candidatos a corte a favor de la austeridad

Ciudad de México— Los tres candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se manifestaron en favor de la austeridad y de la rendición de cuentas en el Poder Judicial.La terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conformada por los juzgadores Juan Luis González Alcántara, Celia Maya y Loretta Ortiz, compareció ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, cuyo pleno podría designar el miércoles al sucesor del ex Ministro José Ramón Cossío.Las comparecencias fueron desairadas por legisladores del PAN y el PRD, en protesta por la injustificada remoción del perredista Juan Zepeda de la comisión. Los panistas Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez participaron a "título personal".El ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Juan Luis González Alarcón, contó a los senadores que una persona le había advertido que él podría ser el primer Ministro que recibiera el salario más precario en la historia de la Corte, en virtud de la Ley de Remuneraciones promovida por el nuevo Gobierno."No me preocupa ganar menos que el Presidente de la República: yo vivo modestamente. No necesito de grandes lujos. Creo que sería el principio de una revisión de la cuestión salarial que tanto ha indignado a la sociedad", dijo antes de sugerir que se llevara el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y proponer que el Poder Judicial "ponga orden en casa" para acabar con la corrupción en sus filas.Respaldado por los senadores morenistas Cristóbal Arias y Félix Salgado, González Alarcón se permitió cuestionar a los parlamentarios por el "mal ejemplo" que dispensan, observó, a los trabajadores del Senado. "¿Saben si los empleados de este honorable cuerpo tienen acceso a la seguridad nacional?", deslizó.El senador panista Damián Zepeda trajo a escena la polémica por la pensión alimenticia que reclamaba una mujer para sus hijos que fue pareja sentimental del ex Ministro Genaro Góngora Pimentel, caso en el que el ahora candidato a la Corte fue acusado de favorecer a este último por la relación de amistad que prevalecía entre ambos.González Alcántara recordó que el monto de la pensión que defendió fue respaldado en la última instancia.El jurista reveló que, junto con el ahora director del IMSS, Germán Martínez, había figurado en otra terna para la Fiscalía General de la República, pero que, apenas la semana pasada, una secretaria del Consejero Jurídico de López Obrador le comunicó que debía llevar sus papeles para incluirlo en la propuesta para la vacante de la Corte.En el mismo tono, la candidata Celia Maya reclamó inclusive un "ajuste" salarial en el Poder Judicial."Yo estoy con la austeridad, definitivamente. Se nos dice que ganan salarios altos, pero tiene que hacerse una revisión, un ajuste de esto de los salarios, pues ya vemos el enojo de la sociedad", expresó.Militante en las filas de Morena --inclusive ex candidata al Gobierno de Querétaro--, Maya García sorprendió a los senadores por defender su afinidad partidista y aspirar al cargo de magistrada."Queda fuera de lugar cuestionarlo", sostuvo. "En cuanto a la idoneidad al cargo teniendo afinidad política, no es un impedimento a la ley: tenemos un pensamiento político y sabemos qué queremos para el País. Yo no veo que el pertenecer a un partido represente impedimento para ser Ministro", alegó.En contraste, la tercera aspirante, Loretta Ortiz, llegó a la comparecencia después de haber renunciado a Morena. Horas antes había entregado su carta a la presidenta del partido, en "el ánimo de despejar cualquier duda sobre la posibilidad efectiva" de su "participación independiente".Cuestionada por su cercanía al Presidente López Obrador, dado que organizó los foros de seguridad en el periodo de transición, la aspirante a Ministra prometió auspiciar la rendición de cuentas en el Poder Judicial."Voy a velar para que los funcionarios del Poder Judicial se conduzcan de manera honesta y sin que haya nepotismo y corrupción", dijo.Ex diputada federal por Morena, Ortiz adelantó que promovería una política de "tolerancia cero" contra la corrupción y el nepotismo en los distintos ámbitos del Poder Judicial.