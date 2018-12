Ciudad de México— A tres días de presentado el paquete económico 2019, los Gobernadores buscan un encuentro con el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para que explique los criterios empleados en la distribución de los recursos a las entidades federativas.La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), presidida por el Mandatario campechano Alejandro Moreno Cárdenas, realiza gestiones para que el funcionario federal se encuentre con los titulares de los Ejecutivos estatales este jueves 20 de diciembre, en la Ciudad de México."Reunión de trabajo para hacer una revisión de los criterios utilizados por la SHCP en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019", refiere un documento dirigido este martes a los integrantes de la Conago.Hasta el momento, los Gobernadores no tienen confirmada la asistencia del Secretario de Hacienda.Sin embargo, están decididos a sostener una reunión de trabajo junto con sus propios Secretarios de finanzas para revisar el tema.De acuerdo con la propuesta, el encuentro iniciaría a las 12:00 horas con la presencia de los Gobernadores de todo el País.Después se llevaría acabo una reunión de los integrantes de la Conago con los Secretarios de finanzas estatales.En caso de que Urzúa acepte acudir al encuentro, su participación está contemplada a las 13:00 horas.Desde que se presentó el proyecto de presupuesto para el próximo año, Gobernadores de Oposición han expresado su rechazo a los montos contemplados para los estados.El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sostuvo que el presupuesto de egresos da prioridad a los intereses del Gobierno federal pero ignora las necesidades que surgen desde lo local.Alfaro aseguró que Jalisco podría sufrir un recorte de recursos que afectaría a los 125 municipios del entidad.El Gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, consideró que la propuesta es decepcionante ya que fue diseñada como un instrumento de política electoral y no de crecimiento económico.El Mandatario local incluso llamó a otros Gobernadores, como Alfaro, a unirse para dar la batalla, tras considerar que esto es apenas el inicio de una embestida contra el federalismo."Hay que luchar por un nuevo acuerdo de coordinación fiscal o 10 coordinarnos", retó.Ayer, el Gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, consideró que el paquete económico presentado por SCHP no atiende las necesidades regionales y urgió a convocar a los estados para un diálogo en materia fiscal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.