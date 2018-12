Defiende Durazo Guardia Nacional ante diputados

Ciudad de México— El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó en la Cámara de Diputados que de no aprobarse la creación de la Guardia Nacional, el Gobierno retiraría al Ejército del combate al crimen."Tenemos que dar el paso a la constitución de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de esos elementos en tareas de seguridad pública, y si eventualmente el Congreso tomara la decisión, esperemos que no sea así (de rechazar la creación), pero nosotros en esa circunstancia retiraríamos al Ejército completamente a los cuarteles, creo que sería irresponsable que eso sucediera porque en las actuales circunstancias de violencia en el País no podemos darnos ese lujo", sostuvo.En reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales, Durazo recordó que la presencia del Ejército en las calles lleva ya mucho tiempo, por lo que el actual Gobierno busca darle legalidad."No queremos continuar esta etapa de simulación en la que hemos estado ya por más de 12 años, que, si bien la seguridad pública es una tarea del ámbito civil, se ha venido cumpliendo con el Ejército y con la Marina", expuso en su planteamiento inicial.Durazo resaltó que con la iniciativa para integrar la Guardia Nacional con elementos del Ejército, la Marina y la Policía, pero con mandos militares, se busca atender un problema urgente y utilizar los recursos que ya existen.En contraparte, diputados como el perredista Javier Salinas y la morenista Tatiana Clouthier han criticado la militarización de las tareas de seguridad pública."Sí quiero una Guardia Nacional, pero no la quiero como la están planteando. No entiendo la prisa y no entiendo por qué en esta prisa querer entrar a hacer cambios constitucionales. Hay ejemplos que han funcionado bien en el País. Como la Fuerza Civil de Nuevo León y fue un ejercicio que se fue dando poco a poco", consideró Clouthier.Durazo rechazó que sea una amenaza el decir que si no se aprueba la Guardia Nacional se regresaría al Ejército a los cuarteles."No se trata de una amenaza, se trata de una realidad. Si no se crea la Guardia Nacional, sería lamentable que el Gobierno no pudiera contar con un instrumento de esta naturaleza para enfrentar el problema número uno que hoy preocupa al País, pero no teniendo una condición constitucional para que las fuerzas actúen en materia de seguridad, habremos de cumplir con esa disposición", puntualizó."No están autorizadas para estar en la calle en tareas de seguridad y es elemental que tomemos la decisión de regresarlos a los cuarteles y después conjuntamente ya analizaríamos qué hacer, pero no estaríamos violando la ley, y no es que lo expresemos en este momento, siempre hemos dicho que en el Gobierno vamos a actuar sin simulación. No es una amenaza, es un argumento que expreso aquí con pleno respeto para todas y todos quienes participan en este debate".