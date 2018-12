Buscan juicio para ministro Pérez Dayán

Ciudad de México- El Frente Unidos por la Cuarta Transformación informó que ya interpuso una denuncia en contra del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alberto Pérez Dayán, por conceder la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones, la cual establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente."Ayer interpusimos una denuncia como frente, estamos pidiendo que se haga juicio político en contra del Ministro, que se le destituido del cargo y se le inhabilite para poder ocupar otro cargo", afirmó el coordinador del Frente, el ex senador Elías Miguel Moreno Brizuela, en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.Moreno Brizuela recordó que el 5 de noviembre en el Congreso expidió la ley Federal de Remuneraciones de los Servidores y "un grupo minoritario de senadores" se inconformaron, por lo que el Ministro dictó la suspensión."La conducta del Ministro se sitúa en un desacato cuando él debiera ser guardián y garante de la Constitución, pero además violenta la propia Carta Magna porque al conceder la suspensión se convierte en juez y parte y esto es gravísimo porque pudo haberse excusado dado que se afecta a los ministros", dijo Moreno Brizuela quien estuvo acompañado por el asesor jurídico del Frente, Rafael García Zabaleta, y por el diputado de Morena Ulises Murguía Soto, cuyo grupo parlamentario tiene mayoría en San Lázaro."El ministro al conceder una suspensión estaba violentando la ley porque la ley regulatoria del artículo 105 es expresa que en juicios inconstitucionales no procede la suspensión. Sin embargo en sus argumentos de la suspensión que otorga, se va al artículo primero de la Constitución y argumentando Derechos Humanos pretende justificar lo injustificable", dijo García Zabaleta.Frente Unidos por la Cuarta Transformación fue presentado como un grupo de ciudadanos afiliados a Morena que buscan apoyar el cumplimiento de los compromisos de campaña de Andrés Manuel López Obrador.Moreno Brizuela afirmó que la solución de la denuncia -que se presenta en la Cámara de Diputados- es un hecho inédito porque nunca se había hecho contra de un Ministro."Creo que este caso va a sentar un precedente de que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta hoy intocables, ya no son así. Este es un nuevo país, este es un nuevo México y debemos luchar por el estado de derecho", afirmó.

