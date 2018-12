Ciudad de México— Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, rechazó que no exista información confiable en materia de seguridad pública, como lo ha denunciado la nueva Administración.Ayer, durante el Encuentro Nacional para la Construcción de la Paz y Seguridad, el secretario Alfonso Durazo aseguró que existe una crisis de datos que impide al Gobierno federal recibir información sobre la incidencia criminal en tiempo real."Hay en este momento una crisis de datos, pero trabajamos ya en una plataforma tecnológica para garantizar un servicio de información sobre incidencia criminal, a la que se tendrá acceso por cada parte de cada una de las mesas, acceso controlado", dijo frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador.En respuesta, el ahora coordinador del PRI en el Senado sostuvo que sí hay información confiable, concentrada en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.El ex funcionario federal consideró que no es posible contar con información en tiempo real, ya que podría carecer de veracidad."En México sí existe información confiable: ésta es la que publica cada mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se nutre con información que las procuradurías reportan mes a mes teniendo como premisa las carpetas de investigación, mismas que son analizadas con cuidado", dijo."En tiempo real no existe ninguna información ya que toma tiempo integrar y depurar los datos. Tomar decisiones en el día a día con datos no confirmados es riesgoso. Primero, porque dichos datos pueden no ser confiables y, segundo, porque las políticas públicas de seguridad tienen impactos a mediano y largo plazos".Osorio Chong advirtió que la evaluación que se registra en materia de seguridad "de un día a otro", no implica que la estrategia aplicada tenga éxito, ya que las tendencias a mediano plazo son las que pueden determinar la efectividad.El legislador federal lamentó que pretenda deslegitimarse el trabajo del Secretariado, a pesar de que las metodologías con las que ha trabajado cuentan incluso con reconocimiento internacional."En México hemos trabajado mucho por tener cifras y metodologías confiables. Hoy, las Organizaciones No Gubernamentales y Organismos Internacionales, reconocen los procesos y metodologías del Secretariado Ejecutivo. Tratar de deslegitimarlas no abona en nada y no gana nadie", manifestó.