Ciudad de México— El Pleno del Senado de la República exhortó a la Cámara de Diputados a incrementar los recursos orientados a las universidades públicas.En medio del malestar aparejado al recorte proyectado en el Presupuesto de Egresos 2019, la bancada del PRI llamó a los diputados a revertir ese criterio."Respeten a la UNAM", clamó el priista Manuel Añorve."Construir nuevas universidades no debe ser a expensas de las que ya existen. México necesita una UNAM fuerte".A Morena, Movimiento Ciudadano le cuestionó que un Gobierno que "se dice de izquierda" alentara esa disminución.La senadora Indira Kempis anunció que el partido naranja se sumará a la protesta pública anunciada para el fin de semana.Por la bancada mayoritaria, el senador Rubén Rocha, presidente de la Comisión de Educación, aseguró que el recorte es en realidad un reordenamiento."Hay que examinar el sentido de la propuesta: no es cierto que se lesione el patrimonio. Hay un reordenamiento de las partidas. Si con ese reordenamiento viéramos una disminución del presupuesto, estaríamos demandando que no se disminuya, pero al mismo tiempo demandamos austeridad y transparencia", acotó.Como ex Rector de la Universidad de Sinaloa, el parlamentario recordó que le había tocado "llevar a la cárcel" a funcionarios de la institución."En las universidades también hay corrupción y hay falta de compromiso con el uso racional de los recursos", sentenció.Por otro lado, la bancada de Morena en el Senado pidió a las instituciones de educación superior apretarse el cinturón."Con el proyecto presupuestal 2019, las universidades públicas más importantes del País deben adaptarse al plan de austeridad republicana, apretarse el cinturón y hacer más con menos", planteó el portavoz del grupo, Salomón Jara Cruz.Aseguró que los recortes a la UNAM, la UAM y el IPN no van enfocados a los planes operativos o de infraestructura.El legislador aclaró que el recorte está dirigido "a los privilegios o gastos corrientes innecesarios que existen en las universidades, lo que obligará a que sus directivos sean más eficientes y ordenados en sus presupuestos".

