Demandan científicos mayor presupuesto a diputados

Ciudad de México— La Academia Mexicana de Ciencias (AMC), el Foro Consultivo Científico y Tecnológico junto a otras instituciones académicas enviaron un carta de protesta a la Cámara de Diputados en la que expresan su inconformidad al recorte presupuestal de 2 mil 500 millones de pesos que tendrá el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para 2019. Un monto menor al que se asignó durante toda la administración de Enrique Peña Nieto, El Universal.“La comunidad científica está preocupada y decepcionada por la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. El desarrollo del país se verá frenado al no implementar iniciativas importantes en ciencia, tecnología e innovación”, comenta José Luis Morán López, presidente de la AMC.La misiva que fue enviada esta mañana enfatiza que la nueva administración debe “considerar al desarrollo científico y tecnológico como base para su consolidación”. Recalca que para 2019 el Conacyt tendrá una reducción de 12%, pues pasará 27 mil 225 millones de pesos a 24 mil 664 millones de pesos y que “el proyecto incluye un recorte del 6.5% para el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.“Es una caída estrepitosa en ciencia y tecnología, es dañino para el sector y no manda un mensaje adecuado al país”, apunta José Franco coordinador del Foro Consultivo. El astrónomo enfatiza que dicha reducción sitúa al presupuesto de Conacyt en un nivel 40% menor al del 2015 y nos regresa al monto de inversión en el ejercicio fiscal 2011.“Estaríamos regresando, en cuanto a presupuesto, al sexenio de Felipe Calderón donde el número de becas y de personas inscritas al Sistema Nacional de Investigadores era reducido comparado con el sistema actual. No existían las cátedras para jóvenes investigadores y obviamente las necesidades eran menores”, añade Franco.

