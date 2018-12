Afirman que PGR no puede abrir caso Odebrecht

Ciudad de México— La Procuraduría General de la República (PGR) no puede dar a conocer versiones públicas del contenido de las investigaciones del caso Odebrecht, porque violaría una suspensión definitiva que se lo prohíbe e incurriría en responsabilidad penal, informó la defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.El despacho de Javier Coello Trejo manifestó lo anterior luego de que ayer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenara a la PGR entregar versiones públicas de las declaraciones de funcionarios de Pemex y ejecutivos de Odebrecht."Existe una suspensión definitiva (orden judicial), que impide a la PGR, hacer públicas las indagatorias relacionadas al Caso Odebrecht", afirmó en un comunicado el despacho que defiende a Lozoya."De hacer públicas las actuaciones de dichas carpetas de investigación, estaría violando una suspensión definitiva y en consecuencia incurriendo en responsabilidad penal. La suspensión definitiva subsistirá hasta en tanto quede firme la resolución de amparo".El texto detalla que el 23 de octubre pasado Gabriel Regis, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, concedió a Lozoya la suspensión definitiva contra la publicidad de cualquier información relacionada a las dos investigaciones en su contra."Se concede la suspensión definitiva solicitada para que las autoridades responsables se abstengan de dar a conocer información relativa al quejoso y su familia, así como los datos sensibles que resulten innecesarios para conocer el contenido de las averiguaciones previas FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 y FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017 en las cuales el quejoso tiene la calidad de imputado, por tratarse de información sensible, personal e íntima, ya que de lo contrario se estaría afectando a su derecho fundamental como lo es la privacidad y protección de datos personales", se lee en el fallo del juez.El amparo fue presentado por el ex director de Pemex contra una resolución del INAI del 2 de octubre pasado, en la que instruyó a la PGR hacer pública una de las averiguaciones previas del caso Odebrecht, argumentando la existencia de un interés público y el reclamo social del combate a la corrupción.El 15 de octubre siguiente Lozoya presentó su amparo ante el juez Gabriel Regis, advirtiendo que el INAI violaba el derecho de protección del inocente en la investigación y la presunción de inocencia, previstos en el artículo 20 constitucional.También alegó que es inconstitucional el artículo 112 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el cual el INAI fundamentar su resolución."Existe impedimento legal por parte de la PGR de hacer dicha indagatoria pública, de conformidad a la obligación que tiene de mantener la misma en sigilo y secrecía de los asuntos que investiga y que por ley debe de salvaguardar."La PGR debe de respetar los principios de reserva y protección de datos personales que rigen en la etapa de investigación, con la finalidad de no poner en riesgo la misma, y tampoco la integridad del imputado, víctimas y testigos", se establece en el comunicado.Contra Lozoya se integran dos investigaciones, la primera por enriquecimiento ilícito y cohecho, y la segunda por delitos electorales, por el supuesto financiamiento de la constructora brasileña a la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012.

