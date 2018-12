Ciudad de México— Roberto Pérez Moreno fue absuelto de la acusación del homicidio doloso calificado contra Guillermo Pozos, ex tesorero de Coatepec, Veracruz, que lo obligó a separarse de su función como Alcalde del mismo Municipio en julio de 2015.Luego de tres años y seis meses de estar prófugo, el político priista regresó con la advertencia de que denunciará por esta investigación en su contra a los ex Gobernadores Javier Duarte (preso) y Miguel Ángel Yunes.Asimismo, procederá legalmente contra el ex Fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras (preso), y el actual Jorge Winckler Ortiz, y el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, y su antecesor, Alberto Sosa."Estuve en México, estuve en Nueva York. En su momento quería entregarme, el abogado me convenció que no lo hiciera por la injusticia que me estaban haciendo. Pensé que la justicia era general para todos, que no era como hoy pretenden hacerlo", dijo en rueda de prensa.Junto con su abogado Jorge Reyes Peralta, el también ex diputado local acusó que fue involucrado en un crimen por una declaración escrita que hizo un policía."En su momento, el licenciado Edel Álvarez Peña fue mi amigo, mi familia lo fue a ver y en lugar de ayudarme me volvieron a vincularme a un proceso. Voy a proceder contra el Gobierno del Estado de Veracruz para resarcir el daño moral y material que le hicieron a mi persona", señaló.En tanto, su defensa detalló que desde el pasado 16 de noviembre, el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal resolvió revocar la sentencia contra su cliente."Les quiero decir que desconocemos qué orilló a la FGE para que actuara en contubernio con el Poder Judicial del Estado para perjudicar a Roberto Pérez Moreno", dijo Reyes Peralta."Hasta el día de hoy sigue vigente la investigación y no se sabe quién lo mató, o sea, se hizo esta trama, hubo personas encarceladas, estuvo prófugo Roberto casi cuatro años y al día de hoy es una investigación olvidada, quisieron tapar ese homicidio quién sabe por qué y perjudicaron a quienes estuvieron presos y a Roberto Pérez", concluyó.El todavía priista dijo que se deslindará de su partido para buscar en otras fuerzas políticas la opción de continuar en la función pública.El homicidio del tesorero ocurrió en agosto de 2014 y, un año después, el Congreso estatal decidió desaforarlo, cuestión por la que fue señalado en calidad de prófugo hasta hoy que reapareció.