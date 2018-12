Advierten protestas en enero por gasolinazo

Ciudad de México— Integrantes de organizaciones como la CNTE y el Frente Popular Francisco Villa advirtieron que si legisladores no cumplen con la demanda de revertir el gasolinazo iniciarán protestas a partir de la primera quincena de enero.En conferencia en la Cámara de Diputados, adonde acudieron invitados por el legislador de Morena, Ricardo Delsol, afirmaron que harán uso de su derecho a la manifestación."Exigimos de la manera más atenta que hagan los ajustes necesarios para regresar los precios que disparó el gasolinazo al nivel que tenían antes de enero de 2017", dijo Verónica Tenería, integrante del Grupo Político Estudiantil Tiempos Modernos."Por nuestra parte, les anunciamos que, haciendo uso de nuestro derechos a la demanda, a la manifestación y a la organización, empezaremos, a partir de la segunda quincena de enero, a desarrollar diversas campañas de resistencia civil pacífica destinadas a exhibir y a presionar a las y los responsables del asalto que significa y significó el gasolinazo".La universitaria recordó que el llamado gasolinazo, el cual derivó de la Ley de Ingresos de 2017, fue aprobado por legisladores de todos los partidos políticos, con excepción de Morena y de algunos diputados del PRD y PT.Tenería dijo que están al tanto de las dificultades financieras del actual Gobierno, no obstante, recordó que México cuenta con el nivel de recaudación más bajo de los países de la OCDE."Estamos al tanto de las dificultades financieras del Gobierno en turno para cumplir con algunas de sus promesas, de su negativa de hacer justicia y aplicar la ley a responsables de crímenes de lesa humanidad o de traición a la patria como algún día prometieron, pero les recordamos que los dueños de las corporaciones tienden a no pagar impuestos y que México tiene la tasa más baja de recaudación fiscal", insistió.Ante ello, Juan Melchor, integrante de la sección 18 de la CNTE, indicó que su organización se sumará a las jornadas de protesta."La demanda central es que los precios bajen, que sean correspondientes a los que requiere el pueblo, es una demanda no del movimiento social, sino de la población general, de los grupos no organizados", señaló.En su turno, el diputado de Morena, Ricardo Delsol, externó la solidaridad de su partido a las demandas de las organizaciones."Este grupo parlamentario recibe sus inquietudes, obviamente por la situación que hoy tenemos en México, generada desde 2016, por la errónea política que encabezó nuestro antecesor Presidente de la República. Decirles que aquí tienen su casa; estamos abiertos al diálogo, como lo hicimos hoy", afirmó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.