Ciudad de México— La Cámara de Diputados postergó la discusión sobre la revocación de mandato hasta el próximo periodo de sesiones.En entrevista, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, la morenista Miroslava Carrillo, informó que han salido tantas propuestas de modificación al respecto que no daría tiempo de discutirlas."Hay muchas resistencias y ahorita nos están pidiendo mil cosas", dijo.Esta mañana, la Comisión se reunió con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para abordar las dudas sobre la Guardia Nacional.Miroslava Carrillo afirmó que las solicitudes de la Oposición es que se establezca en la iniciativa plazos para el regreso gradual del Ejército."Vamos a buscar blindar en el dictamen que esto se exprese, que la gradualidad quede clara para haya cierta certeza y simpatía por los otros grupos parlamentarios, queremos que ahí diga que verdaderamente esto no llegó para quedarse (la presencia del Ejército en las calles)", comentó."Vamos a ver si en estos días que todavía tenemos de aquí a viernes, sábado, domingo que vamos a sesionar, vamos a ver si puede salir avante".Acerca de la Ley de Extinción de Dominio, la diputada afirmó que, aunque no está en el orden del día de la sesión, podría haber un acuerdo hoy para llevarlo al Pleno.

