Ciudad de México— A poco más dos semanas de haber iniciado el nuevo Gobierno federal, María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Bienestar, dice que no se puede perder tiempo investigando presuntos desvíos de dinero de lo que antes era Sedesol, debido a que para resolver el problema de la pobreza de millones de mexicanos se requiere toda la atención y esfuerzo, pero en caso de que encuentren malos manejos en pasadas administraciones se darán a conocer, “porque no vamos a ocultarlas, seremos transparentes”, informó El Universal.En entrevista con El Universal, la secretaria afirma que la dependencia a su cargo tiene la consigna de cuidar cada peso que se asigne, porque “son recursos de la gente más vulnerable y pobre de este país”. Manifiesta que el combate a la pobreza no es algo que tenga que ver con una institución, sino con una estrategia, la cual tiene que ser canalizada por varias dependencias.Albores González indica que la Secretaría del Bienestar se sumará al programa de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, por lo que habrá un recorte en los salarios de altos mandos.—Seguimos haciendo la revisión y recordar que lo hacemos con los recursos materiales, infraestructura, la nómina y demás, [todo ello] es revisado por la Oficialía Mayor.Ya tuvimos una primera reunión, nos pasaron algunos datos generales y vamos a seguir encontrando algunas cosas, a mí no me gustaría comentar ahora. Después de que hagamos una revisión a fondo con los números y que éstos correspondan a las realidad en que se encuentren.—Se va a investigar. Recordarles algo que ha dicho varias veces el presidente [Andrés Manuel López Obrador], en el sentido de que si nos metemos a hacer una revisión va a quitar el tiempo para lo que sí tenemos que hacer (...), porque necesitamos meternos a los programas.Entonces, las cosas que vayan saliendo tampoco vamos a ocultarlas, vamos a ser transparentes, a ser claros, porque son recursos y lo son de una institución que debe cuidarse, sobre todo, en el sentido de que el recurso que se maneja es el recurso de la gente más vulnerable y la gente más pobre del país y eso lo tenemos bien claro.No vamos a ocultar nada de las cosas que se encuentren, vamos a ser transparentes. Va a haber instancias adecuadas que lleguen a la parte legal.—Sería escalonadamante y probablemente sigamos como el curso que van teniendo algunas secretarías, por ejemplo, se van con su equipo más cercano, están en ese espacio y van integrando desde ahí a la secretaría. El caso de nosotros estaríamos mudándonos a Oaxaca.Tenemos que recordar que la Secretaría de Bienestar va a tener algunas subsecretarías que van a ser muy importantes, por ejemplo, la de Inclusión Productiva y Desarrollo Territorial, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, porque justo empezamos en los estados del sur-sureste y es más fácil moverse de Chiapas para Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, que de Oaxaca situarse a varios lugares.—El combate a la pobreza no es algo que tenga que ver con una institución, tiene que ver con toda una estrategia y esa estrategia tiene que ser canalizada por varias instituciones.—Recordar que en esta reestructuración quien se debería preocupar es la gente que estaba de confianza. Estamos haciendo una buena revisión de las diferentes direcciones y en eso estamos. Tenemos 15 días y estamos revisando las áreas, y hay áreas muy sensibles que tienen que hacerse más pequeñas.—No tanto de recorte de personal, pero sí a lo mejor de la cuestión presupuestal, de 30%.—Seguimos la misma instrucción y línea que nos ha indicado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en los puestos altos vendrá una reducción, y había muchos puestos altos que a lo mejor no tengan razón de ser, por ejemplo, [está la] Dirección del Programa Prospera, 32 direcciones de dicho programa y hay que revisar cuánto ganaban: es una lanísima.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.