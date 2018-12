Ciudad Juárez— El impacto del incremento al doble del mínimo en la frontera norte provocará que quienes ganan más de un salario también exijan alzas, y además afectará a las contribuciones que los patrones deben hacer al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), consideró el economista y director de la agencia consultora Sólo Negocios, Alejandro Sandoval.La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, oficializó ayer los nuevos montos de los salarios mínimos que regirán durante el 2019 en México, en la frontera norte quedó en 176.72 pesos, mientras que en el resto del país en 102.68 pesos.Durante el presente año, el salario mínimo fue de 88.36 pesos, lo que implica un incremento para el limítrofe norte de México del 100 por ciento, mientras que para el resto del país es de 14.32 pesos, el 16.2 por ciento.La funcionaria dijo que la presente administración federal tiene el reto de pasar de un salario mínimo a uno digno para bienestar de las familias mexicanas, que la medida incrementará el consumo y fortalecerá mercado interno, lo que servirá para que las empresas recuperen estatus económico.“La esencia del asunto, desde mi punto de vista, es que no están medidos los impactos, en este momento no veo al Gobierno con mediciones del impacto real sobre lo que implica subir el salario mínimo”, consideró Sandoval.Algunos sectores consideran que la afectación será mínima debido a que son pocas personas las que ganan ese monto, pero esa situación es inexacta porque la situación impactará a todos el aparato laboral.Ejemplificó uno de los conflictos con el hecho de que las personas que recibirán el beneficio de un incremento salarial del 100 por ciento, alcanzarán a otras que ya ganaban esa cantidad pero por el tiempo que tienen en determinada empresa o por sus calificaciones.“Los que ganan entre uno y tres salarios mínimos van a presionar a los que están arriba, porque toda esa gente va a sentir un perjuicio en la esencia de tener esos salarios equiparados a los que ganaban menos”, explicó.El economista dijo que los funcionarios del nuevo Gobierno de México no tienen la más mínima métrica sobre el asunto que impactará en toda la escala laboral completa en la seguridad social.Llamó la atención al hecho de que ya existen muchos cobros que están desindexados del salario mínimo, pero todo lo que está relacionado con lo laboral a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sigue teniendo como base esa medida.Entonces se genera un impacto en toda la cadena laboral de la ciudad, porque no importa que las personas ganen incluso arriba de tres salarios mínimos, porque los costos de los empresarios y de los empleados subirán al afectarse la cuota obrero-patronal.“No están trabajando en desindexar salarios mínimos en el pago de esas cuotas, en esa lógica si hay impacto habrá procesos inflacionarios y serán más notorios en la frontera”, mencionó.A pesar que hay otros beneficios fiscales que instrumentó el Gobierno federal para compensar, todavía no hay claridad en cómo se aplicarán.“Lo poco que sabemos es que se está planteando que vengan con una serie de candados para evitar evasión fiscal, pero tan sobre regulados que inhibirá que se acceda precisamente al beneficio”, declaró.Bajo esas circunstancias, quienes van a poder disfrutar y cumplir son las grandes empresas, pero las pequeñas no porque, aunque tengan pocos empleados, el impacto del pago al IMSS les resultará muy gravoso.

