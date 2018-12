Ciudad de México— Para garantizar la calidad del gasto en inversión es importante que los legisladores vigilen y den seguimiento a la ejecución, dijo a diputados el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa."Es bien importante que ustedes, me parece a mí, con todo respecto sugiero que ustedes le den seguimiento a todos los programas de inversión de todos los gobiernos, no solamente del nuestro, para asegurarse que la calidad de la inversión realmente es óptima. No se trata nada más del monto en pesos", dijo en su mensaje inicial al comparecer en el Pleno de la Cámara de Diputados.Según se planteó en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el incremento para la inversión pública será de 6.4 por ciento real, comparado con el PEF de 2018, con lo que alcanzará un gasto de 711 mil 400 millones de pesos, monto que dijo el Secretario refleja la preocupación por mejorar la infraestructura pública."Esto, por supuesto, refleja nuestra preocupación porque haya una mayor inversión pública, una mejor infraestructura pública", aseguró.Añadió que con la vigilancia del ejercicio del gasto público los proyectos se vuelven más transparentes y pueden alcanzar costos menores al no enfrentar pagos por corrupción, conocidos como "moches".Además, expuso, la vigilancia permite que se destinen los recursos a proyectos bien planeados, lo que contribuye a lograr un gasto más eficiente.Respecto al Presupuesto aprobado para inversión en 2018, el funcionario dijo que se espera un incremento de 35 por ciento real para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de 28.5 por ciento para Petróleos Mexicanos (Pemex).Según expuso ante los diputados, el Presupuesto de Egresos de la Federación considera dos ejes primordiales: la inversión en capital humano y la inversión en capital físico.Para la inversión en capital, señaló que cuentan con programas para adultos mayores y jóvenes, especialmente."Tiene como eje central a los mexicanos, en particular a los jóvenes y a los ancianos", afirmó.En tanto, durante la intervención del diputado emecista Tonatiuh Bravo, legisladores de Oposición subieron a tribuna con pancartas para protestar por el recorte a universidades, el campo y otros rubros."También donde es muy notoria la baja es en el presupuesto de género y lo decimos con todas sus letras sin presupuesto de género, no va el Presupuesto", afirmó Bravo.

