Ciudad de México— Los próximos dos días serán complicados para concluir la recompra de bonos, con inversionistas que han mostrado rechazo a la oferta, señaló el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera."Nos quedan dos días complicados, pero estamos optimistas", aseguró el funcionario.La oferta, replanteada en 11 de diciembre, señala como fecha límite para la recompra, el próximo miércoles, bajo las nuevas condiciones que ofrecen un mejor escenario para los tenedores.Hasta entonces se conocerá qué proporción de los tenedores muestran un mayor rechazo con posiciones más agresivas."No sabemos exactamente quiénes son los tenedores porque se venden en el mercado secundario, hay un pequeño grupo, creemos que es pequeño todavía, de fondos que son más agresivos, eso lo vamos a saber el miércoles", dijo Herrera tras reunirse con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.Explicó que la retroalimentación que han recibido hasta ahora da señales de que la mayor parte de los inversionistas de largo plazo ven con optimismo la operación, sin embargo, serán días complicados.Herrera descartó que haya intención de cambiar las condiciones del plan de recompra de bonos, tal como se manifestó la Secretaría de Hacienda ayer por la tarde.El precio de barril de petróleo mexicano, de 55 dólares, estimado en los Criterios Generales de Política Económica, es cercano al precio de cobertura, explicó el funcionario."Lo que buscamos es que tampoco fuera muy diferente del nivel al que habíamos cubierto el precio del barril", explicó a los diputados.La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados cuestionó al funcionario sobre la fórmula con la que se determinó un promedio de 55 dólares por barril de crudo mexicano durante 2019.Herrera explicó que por ocasión excepcional, no se empleó la regla que normalmente se usa para este cálculo, debido a que el mercado atraviesa circunstancias poco usuales en el precio del WTI, referente que se usa para realizar las proyecciones."El problema es que hoy, y nada más hoy, por una característica muy específica el West Texas (WTI) tiene ruido. De hecho, a diferencia de lo que ha pasado a lo largo de la historia el West Texas está cotizando por abajo de la mezcla mexicana", explicó.Según dijo, al aplicar la fórmula, da un estimado más elevado y el promedio presentado en los documentos del Paquete Económico trata de ser responsable, toma en consideración estos factores adicionales y busca acercarse al precio de cobertura.Cuestionado sobre el menor nivel estimado de producción de la plataforma petrolera, de 1.8 millones de barriles diarios, el funcionario explicó que frente a esta reducción se propuso en el presupuesto un incremento de 30 por ciento frente al cierre estimado para la exploración y producción de Pemex."30 por ciento es mucho dinero. No estamos haciendo cuentas alegres", aseguró Herrera.Según dijo, por primera vez en décadas se propone capitalizar a Pemex por un monto de 25 mil millones de veces."Esta es la primera, vez en décadas, en que en lugar de sacarle el dinero a Pemex se le va a inyectar dinero. Tan es nuevo, que no sabíamos cómo registrarlo."Es una plataforma que es un poco más grande de cómo está ahora, pero está basado en basado en presupuesto que se está poniendo para que Pemex pueda explorar y producir más", explicó.

