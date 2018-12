Va 'primer empujón'; salario mínimo de $102: Alcalde

Ciudad de México— El gobierno federal avanza en una política salarial distinta que entiende una urgente recuperación de los ingresos de los trabajadores y que pretende, a partir del próximo año, elevar el mínimo de 88.36 a 102 pesos diarios y en la frontera norte a 176 pesos, destaca la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, publicó El Universal.Previamente a la presentación que hará hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador de la “nueva política de salarios mínimos”, la funcionaria descarta en entrevista con El Universal que el aumento vaya a crear inflación.Subraya que se hicieron análisis que indican no será así; “por el contrario, es una política que busca impulsar a esa región de la República y permita ser la última cortina para que la gente no tenga que irse al otro lado de la frontera”.La funcionaria adelanta que en próximos días se presentará una iniciativa al Congreso que pretende una transición paulatina de la justicia laboral para pasar de las juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales a tribunales, además de la creación de un órgano independiente que se encargará de los registros sindicales y los contratos colectivos, a la vez que busca reglamentar los procesos de libertad y democracia sindical.Pone como prioridad el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que se les dará capacitación y oportunidades de empleo, con un pago mensual de 3 mil 600 pesos.—Muy bien, ha habido mucho ánimo, tenemos hasta ahora más de 3 mil empresas inscritas y estamos seguros que esta semana empezará de manera más acelerada la inscripción.—Hay muy buen ánimo de las empresas, en dos vías: una, como compromiso con el país, de abrir las puertas de sus centros de trabajo, recibirlos, capacitarlos, con el compromiso de darles oportunidad.Ir formando a los jóvenes en lo que van necesitando las empresas para que una vez concluido el periodo de capacitación poder contratarlos. [Hay que] recordar que no es obligatorio, pero lo ideal es que puedan formar a los perfiles que necesita su sector, para ser más productivos.—Esto nos traerá bienestar a todos, ayudará en este proceso de pacificación. El compromiso es evaluar cada tres meses con el proceso de capacitación y si se requiere algún ajuste, pero la apuesta es atender a 2 millones 300 mil personas.No hay en el mundo un programa que sea tan grande, que destine tantos recursos públicos y que tenga un proceso focalizado en atender un problema en específico, que son los jóvenes que actualmente no están estudiando o trabajando, pero que quieren hacerlo.Jóvenes Construyendo el Futuro puede ser un parteaguas para millones de jóvenes que han tenido que tomar las filas del narcotráfico o de conductas antisociales por necesidad, no por gusto.—Que podamos llegar a lo que el Coneval establece sobre la canasta básica y no alimentaria para una persona. Creemos que podemos a partir de 2019 dar un primer empujón, un inicio de una política salarial diferente, y lo que se plantea es 102 pesos diarios a nivel general.Se tiene el plan de la frontera norte, que es prioritario para el presidente Andrés Manuel López Obrador de impulsar esa región duplicando el salario mínimo y teniendo un esquema fiscal diferenciado. En este caso serían 176 pesos.—No, y los análisis que se han hecho es que no generaría ningún tipo de inflación; al contrario, es una política para impulsar esa región del país y que permita ser la última cortina para que la gente no tenga que irse del otro lado de la frontera, sino encuentre oportunidades de vida en su país; que si se quieren ir lo hagan por gusto, pero no por necesidad.—He sentido buen ánimo en los diferentes sectores, hay una verdadera intención de ir por una ruta distinta de recuperación de los salarios, es decir, tener más recursos para poder incluso dinamizar el mercado, y creo que lo han tomado bien los sectores, tanto obreros como patronales.—Por lo pronto eso no está en el debate. Será un tema que se tocará más adelante y que habrá que discutirse con los diferentes sectores para ver cuál es la mejor ruta. Lo importante es que se defina una política salarial distinta, no de contención salarial, entendiendo que es urgente una recuperación y que el país ya no se puede sostener de esta manera por los niveles de pobreza y desigualdad que han generado la violencia que tenemos.Sostenemos que de manera deliberada se mantuvieron los salarios abajo, y el mínimo quedó por debajo de la pobreza y ello implica que hay posibilidades de recuperar el salario mínimo de manera responsable y paulatina.—Se va a enviar una iniciativa en materia de justicia y democracia sindical, es un compromiso. Hay nuevos preceptos constitucionales que están a la espera de la ley secundaria, en materia, uno, de transición en la justicia laboral, de pasar de las juntas de Conciliación y Arbitraje a tener tribunales laborales independientes que resuelvan los conflictos.Número dos: tener un organismo autónomo que se encargue de todos los registros sindicales y contratos colectivos de todo el país.Y número tres, el voto personal, libre y secreto. No sólo para elegir dirigentes, sino para que los trabajadores puedan decidir quiénes son sus representantes frente a una negociación colectiva, a una revisión contractual o salarial.—Es parte de esto. Se prevé incluir que haya consulta previa al emplazamiento a huelga. Recordemos que ha sido utilizado en ocasiones como vía de chantaje y que no necesariamente ha representado los intereses de los trabajadores.Va a haber democracia y libertad sindical, transparencia y va a haber un gobierno decidido a respetar la autonomía de las organizaciones. Nos toca garantizar que sean los trabajadores los que decidan libremente, y por eso vamos a presentar esa iniciativa de ley. Es un compromiso que se asumió en el T-MEC y por ello se presentará en próximos días.—El empleo está en el terreno de todo el proyecto de nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado que para poder generar mayor bienestar, así como más y mejores empleos, lo que vamos a hacer es una redistribución de los recursos públicos.—Incluimos, sin duda, el tema de informalidad, que avanzaremos de la mano de ir fortaleciendo el mercado interno, no es un tema específico de la Secretaría del Trabajo, sino la médula y eje central del proyecto que impulsa Andrés Manuel López Obrador.—Una relación abierta, de diálogo, pero de respeto, de autonomía; vamos a respetar lo que decidan los trabajadores, a ellos les toca determinar su forma de organizarse. La idea es fortalecer un sindicalismo que vea por los trabajadores.—Les toca a los trabajadores decidir quiénes son sus representantes y a nosotros garantizar que sean ellos los que decidan. Que no te impongan a alguien, que no sea alguien que está ahí por ser protegido por el gobierno.El terreno de la democracia no ha tocado al mundo del trabajo, y ese es el enorme pendiente que tenemos.