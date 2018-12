Urge PRD a AMLO ajuste a gasto en publicidad

Ciudad de México— El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila, criticó el aumento del 53 por ciento que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador al gasto en comunicación social y publicidad para 2019 y pidió a la Cámara de Diputados ajustar ese presupuesto."El presidente comentó en campaña y en el periodo de transición que iba a bajar el gasto en publicidad gubernamental que era una demanda histórica que como partidos de izquierda siempre hemos sostenido. La sorpresa es que en el Presupuesto se aumenta casi el 53 por ciento del gasto en la publicidad gubernamental. Creo que la Cámara de Diputados puede ajustar de una manera conveniente este dinero", expresó en conferencia de prensa.Reforma publicó este lunes que según el proyecto del Presupuesto de Egresos enviado a San Lázaro, la partida destinada a este rubro pasaría de 2 mil 338.5 millones de pesos a 3 mil 579.45 millones de pesos, es decir, mil 240.82 millones adicionales.El líder perredista convocó a los diputados de Morena a sostener una mesa de diálogo y acuerdos para ajustar el proyecto del Presupuesto no sólo en el rubro del gasto en comunicación social y publicidad sino también en los recursos que fueron asignados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).Lo anterior, tras advertir que mientras a la SADER se le prevén reducir 23 mil millones de pesos que afectarían los apoyos al campo nacional; al Conacyt se le reducirían casi cuatro mil millones de pesos."El Partido de la Revolución Democrática quiere hacer un llamado a la bancada de Morena a que podamos sentar una mesa de diálogo, de trabajo y de acuerdos, una vez que hemos conocido el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos. Queremos manifestar que tenemos una serie de preocupaciones de este Presupuesto, que creo es necesario que este Poder Legislativo pueda recomponer", afirmó.Asimismo, Ávila criticó el incremento de 444 mil millones de pesos al gasto en servicios personales del Gobierno que se prevé para 2019 y manifestó preocupación por la desaparición del Consejo de Promoción Turística."Nos preocupa el tema de la desaparición del Consejo de Promoción Turística. Durante mucho tiempo México escaló como un destino internacional donde llegamos a tener más ingresos por cuestiones de turismo y de ingresos de turistas internacionales que por la venta de petróleo.Entonces, es un rubro que no se debe descuidar y que no se debe de dejar de fortalecer lo que se hizo en el sexenio pasado", expresó.Además, insistió en que se debe garantizar una reducción al costo de las gasolinas y un incremento al salario mínimo."Durante mucho tiempo hemos impulsado el salario mínimo. Hemos expuesto que se puede aumentar al doble, reconocemos el esfuerzo de haberlo aumentado a más de 100 pesos en el Proyecto de Presupuesto pero creemos que es absolutamente insuficiente. El gasto mínimo de los trabajadores mexicanos puede aumentar todavía más y esa es una bandera que no vamos a dejar en el Partido de la Revolución Democrática", añadió.

