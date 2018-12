Silencia Gobierno temas sensibles

Ciudad de México— El Gobierno de México puso en marcha una estrategia de comunicación en la que sugiere a sus funcionarios evitar 12 temas sensibles relacionados con la propuesta de paquete económico de 2019.De acuerdo con un Manual de Campaña de Comunicación Social, que circuló entre los funcionarios federales, se instruye a las dependencias no incluir en sus comentarios públicos temas como el aeropuerto, el impacto ambiental del Tren Maya y los estados y el pacto federal.En el instructivo, elaborado por la Secretaría de Hacienda, también se pide no realizar comentarios sobre el recorte del presupuesto al campo, las universidades y programas de género.Así como sobre inversión extranjera, desaparición del Seguro Popular, derechos humanos, seguridad, Conacyt y sueldos de funcionarios."Se recomienda que las dependencias no los contemplen en sus narrativas o que busquen apoyo de la SHCP para hacerlo", indica el manual.En el documento se hace referencia a siete líneas narrativas sobre el proyecto del Presupuesto que deberán ser usadas por los funcionarios, como destacar que se cumplió con un presupuesto con equilibrio macroeconómico y con la optimización de la política social.También se pide hacer referencia a la austeridad, la honestidad, el combate a la corrupción, el crecimiento económico con justicia, la redistribución masiva de recursos y la intención de pacificar el País y de revertir la desigualdad social.En el apartado de "Asuntos clave" se detalla que las entrevistas ofrecidas por los Secretarios de Estado serán coordinadas por el vocero de Presidencia y deberán alinearse a las narrativas establecidas en el Manual.El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que el Presupuesto para 2019 si bien lanza buenas señales a los mercados tiene sobre todo una visión asistencialista."Queda claro que las autoridades no ven la posibilidad de elevar el ritmo de avance de la economía como se había ofrecido. Declaraciones de AMLO anticipaban que en 2019 la economía ya crecería a 4 por ciento", advierte el CCE sobre la previsión en el Presupuesto de crecimiento de 2 por ciento en el primer año de Gobierno.En tanto, Gustavo de Hoyos, de Coparmex, escribió en Twitter sobre el Presupuesto: "Lo Feo: énfasis en proyectos sociales de baja eficacia y asignación opaca, así como decremento en órganos autónomos, ciencia y medio ambiente".

